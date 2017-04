Na své výpravě čelil Bergel vánicím, obtížnému terénu, teplotám klesajícím i k minus 28 stupňům a dalším nebezpečenstvím. Se svým speciálně upraveným vozidlem Hyundai Santa Fe, opatřeným například velkými terénními koly, se mu nakonec podařilo protnout jižní pól a dorazit na opačný konec kontinentu za 30 dní – jel přitom průměrnou rychlostí 26,5 kilometru v hodině. [celá zpráva]

Auto navíc zdobila jména Bergelova pradědečka a jeho společníků. „Myslím, že by byl potěšen, že se nějakému členovi rodiny podařilo dokončit to, o co se sám pokoušel,“ řekl Brit pro agenturu Reuters. „Mám ovšem dojem, že projet Antarktidu autem je mnohonásobně těžší než ji projít. Já navíc nejsem badatel, takže to pro mě byla neobvyklá situace a výzva,“ dodává Bergel.

Jednotvárná krajina



Každý den jela výprava zhruba 20 hodin. Vzhledem k neměnné krajině byla cesta velmi unavující a jednotvárná. „Všude je bílo, vaší mysli se nedostává žádných vizuálních stimulantů a informací, takže je to poněkud náročné. Nebylo výjimečné, že jsem měl drobné halucinace a viděl jsem věci, které kolem vůbec nebyly,“ cituje odvážlivce britský portál Expess. Projet samotný jižní pól byl pro Bergela pozoruhodný okamžik, právě o jeho dosažení se jeho pradědeček několikrát neúspěšně snažil.

Výprava se uskutečnila už v prosinci minulý rok, informace o ní se ale dostaly na světlo teprve nedávno. Expedice Bergelova dědečka se uskutečnila mezi léty 1914 a 1916. Loď Endurace, na které tým svou výpravu podnikl, ovšem zamrzla ve Weddellově moři a posádka ji zpola rozdrcenou musela opustit a na záchranných člunech se vypravit pro pomoc.