Zámek Dačice na Jindřichohradecku pořádá 22. a 23. dubna kastelánské prohlídky Od sklepa po půdu. Zavedou příchozí do jinak nepřístupných prostor, jako jsou sklep s teplovodním kotlem z roku 1909 nebo koupelna z 30. let 20. století, kterou užíval Johannes Dalberg.

„Jsou to zajímavé a výjimečné prostory. Ohromná zámecká půda s krásným krovem nebo renesanční sklepy s černými klenbami, kdy se lidé musí shýbat a kape tam voda ze stropu. Nebo modernější meziválečná koupelna s chromovaným sprchovým koutem, bidetem a toaletou, která také normálně není součástí prohlídkové trasy,” řekla dačická kastelánka Kristýna Dvořáková, podle které jedna prohlídka potrvá dvě hodiny.

Hladomorna i lapidárium



Na zámku Hluboká nad Vltavou nahlédnou návštěvníci 22. a 23. dubna do studny na čtvrtém zastřešeném nádvoří pod hlavním vstupním schodištěm a do zámecké ledárny.

V Jindřichově Hradci bude vstup zdarma do sklepů pod Gotickým palácem. Zájemci se podívají také na Černou věž, což je bývalá hladomorna a jedna z nejstarších staveb areálu měřící 32 metrů, na jejíž ochoz vede 149 schodů.

Zdarma se o víkendu lidé dostanou i do lapidária v klášteře Zlatá Koruna na Českokrumlovsku i do hradních sklepů v Nových Hradech.

Reciproční vstupenka



Jen 22. dubna zpřístupní zdarma na zámku v Třeboni prohlídkový okruh kasematy, psí kuchyně a konírnu.

Na hrad Zvíkov mohou o víkendu zdarma děti od šesti do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP.

Na 11 jihočeských památkách bude o víkendu platit takzvaná reciproční vstupenka. Každý, kdo pomocí vstupenky doloží, že 22. nebo 23. dubna navštívil jednu z nich, bude mít vstup na jednu z prohlídkových tras na další jihočeské památce zdarma.