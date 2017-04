Zatímco dnes mají největší cenu skulptury, které jsou autentické a originální, dříve se kladl důraz především na jejich úplnost. Sochy bez končetin, nosů nebo uší se dříve zkrátka špatně prodávaly, píše agentura AP. V Římě proto v minulosti existovaly dílny specializované na výrobu chybějících částí, které byly pak uměle nainstalovány na antické sochy. V jiných případech se sochy skládaly jako lego z různých částí několika skulptur.

Něco takového by dnešní sběratelé umění nejspíš považovali za barbarství — místo toho, aby dávali sochy dohromady, snaží se je zachovat v původní podobě. To platí i pro provozovatele Nové Carlsbergovy glyptotéky v Kodani.

Některé exponáty jsou staré 2000 let



Z většiny skulptur, které v prostorách muzea vystavují, proto neoriginální kousky odebrali. A nejčastěji šlo o nosy. Proto se také expozice jmenuje Nasotéka. Je v ní nashromážděno přes 150 kusů nepůvodních nosů, ale občas se najde i nějaké to ucho.

V některých případech však nebylo odebrání určitých částí těl možné. Podle kurátora výstavy, Kindberga Jacobsena, by to narušilo estetický výraz uměleckého díla a některé ze skulptur, které jsou i 2000 let staré, by se po odejmutí umělých končetin celé rozpadly.

Nová Carlsbergova glyptotéka, dánsky Ny Carlsberg Glyptotek, byla založena sběratelem umění a filantropem Carlem Jacobsenem roku 1882. Otec Carla, Jacob Jacobson, zase založil známý dánský pivovar Carlsberg. Pojmenoval jej právě po Carlovi.