Gruzínské lanovky pamatují Stalina, jízda v nich je ten pravý adrenalin

Gruzie nepatří mezi státy, kam by ročně mířily desítky miliónů turistů. Země pod mohutnými štíty Kavkazu ale návštěvníky rozhodně nezklame. Zatímco na západě omývá pobřeží Černé moře, podél severní hranice se tyčí vrcholky hor, pod kterými se rozprostírají rozlehlé zelené pláně. Město Čiatura cestovatele zase vrátí o desítky let do minulosti. Jezdí v něm totiž lanovky, které ještě pamatují nechvalně známého gruzínského rodáka Stalina.