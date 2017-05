Přírodní úkaz se nachází na jihu ostrova Skye a přitahuje mnoho návštěvníků. Fotografie z tohoto místa by ozdobily nejedno cestovatelské album. Za atraktivitou ovšem nestojí pouze roztomilé malé vodopády, ale také barva jezer.

Když je hladina klidná a stojatá, voda je průzračná jako sklo a lze dohlédnout až na samé dno tůněk. Mísí se tu také nejrůznější odstíny barev od temně smaragdové, přes tyrkysovou až po azurově modrou.

Celý vodní tok je součástí velké soutěsky Glen Brittle, na dohled odsud je také nejvyšší hora ostrova Skye Cuillin. V jezírkách je povoleno koupání, ale už samotné barvy a průzračnost vody napovídá, že o horkou lázeň se jednat nebude.

RT ExploreVSCO: Need to visit the Fairy Pools in Scotland pic.twitter.com/3j2gPaM9J3