Vápencový skalní útvar, který se nacházel na maltském ostrově Gozo, se potýkal také s nevyhnutelnou erozí, která podle studie z roku 2013 ovšem neměla strukturu bezprostředně ohrozit.

OMG I can't believe it!! It was sooo pretty.. Hopefully no one's hurt.. #AzureWindow pic.twitter.com/3ZiI8aAfuV