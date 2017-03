Nápad na omezení velikosti velkolepého schodiště, které má upomínat na éru luxusních zaoceánských parníků, je součástí snahy o snížení vysokých provozních nákladů největšího letadla světa pro osobní přepravu. Další myšlenkou tohoto druhu je doplnění křídel o vertikální špičky, takzvané winglety, které sníží spotřebu paliva a které bývají typické pro menší letadla, uvedly zdroje.

Airbus could shrink the A380's stairway to add space for seats https://t.co/GINlLGa9Gk pic.twitter.com/Nl4iz2hFRI — Bloomberg (@business) 5. června 2016

Úpravy A380 mají zvýšit počet míst o 40 až 50, a zvětšit tak standardní kapacitu letounu nad 600 míst. To by leteckým společnostem pomohlo snížit náklady rozpočtené na jednoho cestujícího. Přední velké schodiště by se podle představ Airbusu mělo výrazně zmenšit a změny by měly nastat rovněž u zadního točitého schodiště. Činitelé Airbusu odmítli zprávu komentovat s tím, že úpravy ještě nejsou schváleny.

Prodej klesá i kvůli drahé údržbě



Majestátní schodiště je jednou z prvních věcí, které cestující po nástupu do A380 spatří. Právě schodiště upoutalo v interiéru letounu největší pozornost médií v roce 2005, kdy firma nový stroj představila. V posledních letech prodej letadel A380 klesá. Přepravci dávají přednost menším dvoumotorovým letadlům, které spotřebují méně paliva a levnější je i jejich údržba.

Airbus nedávno odložil plány na výraznější rekonstrukci superjumbu, včetně jeho vybavení novými motory, a oznámil omezení jeho produkce na jeden stroj měsíčně. Cílem firmy je udržet výrobu beze ztráty na 12 kusech ročně a čekat na případné oživení poptávky.

„Čas pro A380 ještě přijde,” řekl tento týden šéf prodeje Airbusu John Leahy. Americký Boeing, který je hlavním konkurentem Airbusu, naopak tvrdí, že doba pro velká čtyřmotorová letadla, jako je A380 nebo jeho vlastní stroj 747-8, pomalu končí.

Testovací prototyp největšího civilního letounu nedávno od společnosti Airbus obdrželo také francouzské muzeum letectví Musée de l’air et de l’espace v Le Bourget za Paříží. Nyní je gigantický dopravní prostředek instalován do expozice, návštěvníci by ho měli spatřit příští rok. [celá zpráva]