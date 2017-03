Vskutku velkolepá stavba roste v metropolitní části Madridu, městečku Mejorada del Campo. Příběh, který se k ní váže, jí jen dodává na impozantnosti a vzbuzuje patřičný respekt, obdiv i úctu. Její stavitel, bývalý trapistický mnich, byl v mladém věku nucen odejít kvůli tuberkulóze z kláštera. Když se ovšem zázračně uzdravil, rozhodl se, že jako poděkování bohu zasvětí svůj život stavbě katedrály, kterou nazval Catedral de Justo.

Španěl letos oslaví už 92. narozeniny, ale ani pokročilý věk mu nezabraňuje pokračovat v usilovné mravenčí práci. Vyjma několika přátel a občasných rad od odborníků, totiž celý svatostánek staví sám — bez jakékoli podpory katolické církve či finanční pomoci v podobě grantů a podobně.

I kvůli tomu ho v Mejoradě dlouho nazývali šíleným mnichem. Ale jen do doby než se jeho stavba stala přitažlivou turistickou atrakcí a do obyčejného a fádního madridského předměstí začaly proudit davy nadšených návštěvníků, toužící spatřit velkolepý chrám na vlastní oči.

Katedrála se rozprostírá na více než 2000 metrech čtverečních, je plná spirálovitých schodišť, věžiček a na střeše sedí mohutná kopule, která by měla být v budoucnu prosklená. Interiéry zdobí náboženské malby a fresky, mozaiková podlaha či okna s vitrážemi.

Inspiraci čerpal Martínez z podoby vatikánské Svatopetrské baziliky nebo Bílého domu. Chrám je stavěn ve španělském stylu, nachází se v něm mimo jiné i krypta. „Kdybych mohl prožít svůj život znovu, opět bych se do stavby katedrály pustil. Jen bych ji udělal větší. Je to důkaz mé víry v boha,“ řekl Justo pro BBC.

