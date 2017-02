Muzeum v Mělníku oživuje expozice

Chystat moderní interaktivní výstavy, nechat návštěvníky sáhnout na mnohé exponáty, pořádat různé akce, to je jediná cesta, jak nalákat návštěvníky do muzea. Potvrdila to ředitelka Regionálního muzea Mělník Miloslava Havlíčková. Pokud by spoléhali jen na stálé expozice, byť je to zajímavá výstava historických kočárků nebo dokumentace vinařství na Mělnicku, přišla by sotva čtvrtina lidí. Takhle jich mají v mělnickém muzeu kolem 40 tisíc ročně.