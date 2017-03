Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) nechce být do budoucna ve vládě, která by v dalších dvou vlnách rozšířila systém elektronické evidence tržeb (EET). Prohlásil to v nedělních Otázkách Václava Moravce v ČT. Celý článek Ve vládě, která by dál rozšiřovala EET, už nebudu, prohlásil Jurečka»