Praha



Ohrožená příroda

Příroda je křehká a o jejím ničení bude pojednávat akce, která se v sobotu koná v pražské zoo u příležitosti Světového dne divoké přírody. Ve vzdělávacím sále bude pro všechny příchozí připravena projekce, která poskytne náhled třeba na problematiku nelegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat či stále aktuální téma palmového oleje. Děti se přístupnou formou dozví, jak mohou přírodě pomoci i ony samy.

Na skok do Vietnamu

V kulturním centru Zahrada se uskuteční jedno z pravidelných setkání pro širokou veřejnost. V sobotu budete mít možnost seznámit se s vietnamskou kulturou, zvyky, ale i gastronomií. Na děti čeká mimo jiné workshop, kde si vytvoří figurky z rýžové mouky, s dospělými pak mohou zkusit vyrobit jarní závitky. Čeká vás ovšem i povídání o svátcích Tet. Více najdete zde.

Sobotní pohádka

Na odpočinkovou divadelní pohádku dorazte v sobotu do Plechárny na Praze 14. Odehraje se zde loutkové představení Král Karel, volně inspirované středověkem, dobou králů a životem Karla IV. Vstupné je za 50 korun, více se dozvíte zde.

Středočeský kraj

Masopust v muzeu

Hornické muzeum v Příbrami bude v sobotu hostit masopustní veselici. Kromě reje masek jsou připraveny i scénky na havířské téma a celý skanzen nabízí v tento den také symbolické jednokorunové vstupné. Masopustní průvod vyjde ráno z hornické obce Bohutín a v 10:00 hodin by měl dorazit ke vstupu do Ševčinského dolu v Příbrami. Více informací najdete zde.

Po stopách Sněhové královny

Jednu z klasik Hanse Christiana Andersena můžete s dětmi prožít v sobotu v Nymburce. V pohádkovém lese se vydáte ve stopách Gerdy, Káje a Sněhové královny. Na kilometrové trase bude několik stanovišť, na kterých budou muset děti plnit úkoly, za každý splněný budou sbírat razítka a v cíli dostanou krásný dárek. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Písecké maškary

Vyrazte na maskovaný průvod, který v sobotu projde Pískem. Trasa povede centrem a zakončena bude na Kamenném mostě, kde maškary tradičně shodí do řeky osobu či věc, která jim v uplynulém roce nejvíce vadila. Na účastníky čeká také opékání špekáčků. Tak začněte vymýšlet kostým. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Pravá zabijačka

Na tradiční chodskou zabijačku vyrazte v sobotu do Chodové Plané. Aby ovšem děti nebyly smutné, že se bude jen jíst, chystá se také veselý průvod masek a další doprovodný program. Především tatínky pak potěší rituál cejchování piva nebo ochutnávka piva s horkou pěnou. Akce bude vrcholit lidovou veselicí. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Pohádka pro nejmenší

Bez pohádky by nebyla neděle. Pokud ji nechcete sledovat pouze prostřednictvím obrazovky, zajděte do ostrovského domu kultury. Žižkovské divadlo dětí odehraje představení O Viktorovi z Viktorky, které je určeno těm nejmenším. V něm skřítek Viktor odhalí dětem, jak to vypadá, když na Žižkově mrzne. Vstupné je za 40 korun. Více zde.

Ústecký kraj

Tři prasátka

Nestárnoucí příběh tří prasátek si můžete připomenout v mosteckém Divadle Rozmanitostí. Jak dopadnou spory tří nezbedníků o materiál domečku a zda zvítězí nad zlým vlkem, se dozvíte v sobotu dopoledne. Vstupné je za 70 korun, více najdete zde.

Liberecký kraj

Já, ozdoba

Interaktivní výstava pro děti probíhá v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Expozicí vás provede skřítek Zdobílek, čekají na vás pokusy, tvoření, ale i trochu pohybu. Vánoce jsou sice už dávno pryč a na dveře pomalu klepe jaro, ale pokud se chcete velmi zvolna nachystat na ty další, dozvíte se třeba, jak se vyrábí foukané ozdoby. Více detailů najdete zde.

Královéhradecký kraj

Tři pohádky

Hned tři pohádky v jedné budete moci vidět v inscenaci, kterou připravilo Divadlo Drak. Vhodná je pro diváky od tří let a odehraje se v sobotu. A které pohádky to vlastně uvidíte? O třech přadlenách, Otesánka a Obušku, hýbej se! — navíc v loutkovém provedení a se starým orchestrionem. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Probuzení Ježibaby

Z dvouměsíčního zimního spánku procitne v sobotu Ježibaba z Perníkové chaloupky v Rábech u Pardubic. Zároveň se budou slavit její narozeniny. Na místě budou k vidění stovky perníků, zdobených a vytlačovaných. Ty budou vznikat přímo pod rukama Ježibaby. Navíc si pro návštěvníky připravila také vepřové hody. Další informace o akci najdete zde.

Vysočina

Dětský karneval

Na tradiční dětský maškarní bál zve Základní škola Želiv. Nedělní akce nabídne dětem i rodičům odpoledne plné her a soutěží o zajímavé ceny. Po celou dobu bude hrát také hudba a samozřejmě proběhne i přehlídka masek s vyhlášením té nejlepší. Zajištěno je také občerstvení. Více informací naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Loutkotoč

V sobotu se v Brně uskuteční přehlídka loutkových divadel Brněnský loutkotoč. Můžete zhlédnout celkem šest představení, která jsou primárně určena rodičům s dětmi. Hrát se budou i klasiky jako Červená Karkulka, Perníková chaloupka nebo Šípková Růženka. První představení začíná v 10:00 hodin. Detaily najdete zde.

Olomoucký kraj

Nová sezóna

Po krátké zimní přestávce začne v sobotu na hradu Šternberk nová návštěvnická sezóna. Přístupné budou oba okruhy, které zahrnují první patro i druhé patro památky. Prohlídky proběhnou vždy po dvou hodinách, první začíná v 10:00 hodin. Hrad bude přístupný i další březnové soboty. Více zde.

Zlínský kraj

Dětské odpoledne

V rámci výstavy Kamélie, královna plesových květin v Květné zahradě v Kroměříži se uskuteční doprovodný program pro děti a jejich rodiče. Sobotní odpoledne bude plné kreativních aktivit, her a soutěží. Začíná se ve 13:00 hodin. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Výstava o muzeu

Ve frýdeckém Muzeu Beskyd můžete v neděli zavítat na výstavu o muzeu samotném. Čeká vás totiž komentovaná prohlídka o historii muzejnictví v Moravskoslezském kraji, během níž nahlédnete mezi kuriozity ze zdejších depozitářů. Představí se vám také jednotlivé profese v muzeu od průvodců až po konzervátory a preparátory. Plná cena je 20 korun. Další informace zde.