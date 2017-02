Letadlová přeprava zvířat není vůbec jednoduchá a ani levná záležitost. Zrovna newyorské letiště J. F. Kennedyho, které je jedním z nejrušnějších letišť na celém světě, jich ročně přepraví přes 70 000. Proto už od roku 2015 existovaly plány na stavbu nového terminálu zvaného Archa určeného pro téměř všechny možné zvířecí společníky lidí.

Před odletem zdejší pracovníci poučí majitele o tom, jak se s jejich mazlíčky na palubě letadla bude zacházet, pokud je to nutné, zvířata očipují, poskytnou krmivo i vodu, zajistí jim během čekání zábavu, odpočinek a poté je dopraví do letadla.

Archa nabídne prostory i pro exotická zvířata, dobytek a koně, pro které má připraveno celkem 70 klimatizovaných stájí s měkkými podlahami, prostor po volný pohyb a sprchy. Pro opeřence bude k dispozici ptačí voliéra, terminál poskytne i speciální privátní prostory pro tučňáky. Pro všechny případy nechybí ani karanténa.

Luxus, který dokonce překonává první třídu pro lidské pasažéry, čeká hlavně na psy a kočky v zařízení Paradise 4 Paws. Chlupatí mazlíčci si ve svém speciálním hotelu budou moct užít např. bazén ve tvaru kosti, herní sál, nebo masážní salón, kde zaměstnanci své hosty načešou a udělají jim manikúru.

