Praha



Matějská pouť

Po roce se do Prahy vrací oblíbená Matějská pouť. Jako tradičně se koná v areálu holešovického Výstaviště a nabídne mnoho atrakcí, od klasických střelnic, stánků s cukrovou vatou, až po zahraniční centrifugy, kolotoče či horské dráhy. Pouť začíná v sobotu a měla by trvat do 17. dubna. Více zde.

Letenský masopust

Ke konci února patří masopust, v Praze na oslavy s ním spojené můžete vyrazit třeba na Letnou. Průvod vyjde v 10:30 hodin ze Strossmayerova náměstí a povede do galerie Scarabeus, kde bude k vidění výstava masek. Tam ovšem průvod nekončí, dále povede i do Národního technického muzea, kde program vrcholí. Připraveno je nepřeberné množství aktivit pro děti - třeba loutková pohádka či videoprojekce. Další informace naleznete zde.

Retroden

Výstava, která zaujme především maminky a jejich dcery se koná v Nové budově Národního muzea. Návštěvníky zavede do historie dámského oblékání - pokud vás zajímá, jak si ženy v minulosti vypomáhaly k dokonalé postavě a co ukrývaly pod šaty, nenechte si expozici ujít. Připravena je komentovaná prohlídka, tombola nebo i tvořivá dílna, ve které se budete moci s dětmi proměnit v malé návrháře a zkusit něco ušít. Další informace zde.

Středočeský kraj

Hradní narozeniny

Přijeďte v sobotu oslavit 14. narozeniny hradu Červený újezd. Kromě zlevněného vstupu do expozice českého venkova čeká na děti bohatý program. V zahradách na ně čeká hra zvaná Šifrování, ve které budou muset malí nezbedové luštit slova. Pokud se jim to podaří, budou si moci vyzvednout odměnu. Také zdejší restaurace bude podávat speciální narozeninové menu. Více informací zde.

Masopust ve skanzenu

Masopustní oslavy se samozřejmě nevyhnou ani Středočeskému kraji, zavítat na ně můžete například do krásného prostředí Muzea lidových staveb v Kouřimi. Tradiční obchůzka v maskách se bude během dne konat celkem třikrát, následovat bude také odborný výklad o tradicích tohoto lidového obyčeje. Na děti i dospělé čekají i dílny, na kterých se budou vyrábět krepové růžičky nebo masky. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Milevské maškary

K masopustu patří masky. Tradiční maskovaný průvod zvaný Milevské maškary projde v sobotu Milevskem. Ať už se budete chtít jen podívat nebo zapojit, průvod startuje v 14:00 hodin od Domu kultury a o hodinu a půl později je připraven rej pro všechny generace - účastníci průvodu na něj budou mít vstup zdarma. Program se ovšem koná i dopoledne, hrát bude i muzika, ale těšit se můžete i na bubenickou show. Více informací naleznete zde.

Plzeňský kraj

Ledová zoo

Pokud vás v sobotu bude lákat poněkud jiná zoo než ta klasická, vyrazte do Plzně. Před tamním hotelem Angelo by Vienna House Pilsen se bude konat mrazivá show, umělci z Ice Factory vytesají zvířata z ledu. Kromě toho ale čeká na děti i doprovodný program v podobě soutěží a úkolů a závěrem také na ohňostroj. Vstup do ledové zoo je zdarma, výtěžek z tamního baru bude věnován té živé plzeňské zoo.

Karlovarský kraj

Masopust v Chebu

Chebský masopust se letos koná již po třinácté. Těšit se můžete především na tradiční a veselý průvod masek, které na svou cestu městem vyrazí v 14:00 hodin. Závěrem se bude také vyhlašovat nejlepší maska letošní akce. Pochod se koná v sobotu a jeho detailní trasu a další informace najdete zde.

Ústecký kraj

Úštěcké taškařice

V historickém centru města Úštěk se v sobotu uskuteční masopustní veselí v lidovém duchu. Ať už vás přiláká průvod masek nebo třeba řemeslný jarmark, nudit se určitě nebudete. Program totiž doplní také velké zabijačkové hody nebo masopustní trojboj a další soutěže pro malé i velké. Pro děti jsou přichystány také tvůrčí dílničky nebo pohádky. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Sáňkařské závody

V sobotu se na Smržovce uskuteční první ročník sáňkařských závodů. Soutěž je určena pro závodní i turistické saně, které bude možné si zapůjčit i na místě. Začátek dráhy je u rozhledny Černá studnice. Závodů se samozřejmě nemusíte účastnit, můžete přijet závodníky jen podpořit anebo vyrazit na sáňky jen tak. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Malování mandal

Vezměte svá dítka a přijďte s nimi do solné jeskyně na Husově náměstí v Náchodě. Nepochybně strávíte obohacující odpoledne při vytváření a malování mandal. Nejenže tato aktivita odbourává stres, ale zkušená lektorka na základě malby také prozradí, jaké máte vy či vaše dítě potenciál, vlohy nebo charakter. Cena je za 89 korun, nutné je ovšem si místo předem rezervovat. Více zde.

Pardubický kraj

Vypečená sobota

Poličské muzeum provoní v sobotu dobroty z kynutého těsta. Zahájení jarní výstavy totiž doprovodí voňavá dílna, na které si s dětmi budete moci vyrobit tradiční obřadní či dekorativní pečivo. Podle tradiční staročeské receptury si tady připravte krásný vytlačovaný perník. Další informace k programu najdete zde.

Vysočina

Tvořivá dílna

Poslední soboty v měsíci patří v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě tvořivým dílničkám pro děti. Ta únorová se koná k výstavě Jiný život momentky a její náplní bude práce s papírem, lepidlem, nůžkami, fotkami, koláží a momentálními nápady. Akce se koná vždy od 15:00 do 17:00 hodin. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Mezinárodní den ledních medvědů

Připomeňte si o víkendu v brněnské zoo Mezinárodní den ledních medvědů. Pro návštěvníky je připravena stezka, na které si zábavnou formou vyzkouší své znalosti o těchto šelmách. Tři výherci se pak mohou těšit na plyšové lední medvídky. V 11:00 a 13:00 hodin se také uskuteční přednáška o těchto pozoruhodných zvířatech. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Perníková chaloupka

Vyrazte v neděli na víkendovou pohádku do Domu kultury ve Šternberku. Hrát se v něm bude klasika o Jeníčkovi a Mařence. Jedna z nejznámějších pohádek bude ovšem v loutkovém a veršovaném provedení. Vstup je za 80 korun. Více zde.

Zlínský kraj

Masopustní jarmark

Celou sobotu bude v Kroměříži probíhat masopustní jarmark. Připraven je tradiční program pojící se k tomuto obyčeji, ale čekají na vás i dobroty - z pravé moravské zabijačky, sladkou sekci doplní tradiční koláče, ale i zdravé mlsání, třeba trendy raw zákusky. Přijďte si s dětmi užít příjemnou atmosféru lidového svátku a navíc zakousnout něco dobrého. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Víkend ve světě techniky

Zavítejte do ostravského Světa techniky, kde se o víkendu uskuteční jedinečný doprovodný program. Například v Malém světě techniky je na sobotu připravena hra, při které se děti naučí z běžně dostupných ingrediencí vyrobit vlastní duhu. Vlastní program ovšem nabídne i Velký svět techniky, v něm se můžete těšit například na chemickou laboratoř a mnoho dalšího. Další informace najdete zde a zde.