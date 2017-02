Praha



Festival ginu

V alternativním prostoru DUP36 na Národní třídě se v sobotu uskuteční druhý ročník Ginfestu. Jádrem akce jsou degustace, návštěvníci mohou ochutnat téměř 40 různých značek ginů a toniků. Mohou se zúčastnit i vzdělávacích seminářů na téma gin, které povedou například český lihovarník Martin Žufánek či Tomáš Kučera z Barlife Akademie. Více informací najdete zde.

Festival svobody

V sobotu začne již 11. ročník mezinárodního festivalu proti zlu, totalitě a násilí Mene Tekel. Letošním tématem jsou cesty ke svobodě. Během týdne se široké veřejnosti představí žijící svědci politických perzekucí a totalitních režimů. Připraveny jsou také výstavy, koncerty, rekonstrukce politických procesů nebo interaktivní programy pro školáky. O akci se více dozvíte zde.

Let It Roll

Příznivci hudebního žánru drum and bass se mohou poslední únorovou sobotu těšit na zimní edici festivalu Let It Roll. Představí se světové hvězdy, ale mimo to se pro začínající dýdžeje uskuteční také workshopy, na kterých se dozvědí užitečné rady. Akce se koná v letňanském PVA Expo. Další informace zde.

Středočeský kraj

Velkopopovické hody

Na vepřové hody můžete v sobotu vyrazit do pivovaru ve Velkých Popovicích. Tradiční zabijačkové pochoutky doplní samozřejmě poctivé pivo. Program ovšem doplní i přehlídka řemesel, výroba ledových soch či masopustní průvod. Každou půlhodinu navíc můžete vyrazit také na komentovanou prohlídku do nitra pivovaru. Podrobnosti naleznete zde.

Hýskovský bazar

Na akci s autentickou atmosférou vyrazte v sobotu do Hýskova. V tamním spolkovém a informačním centru se uskuteční již šestý bazar, na kterém najdete například oblečení pro malé i velké, knihy, ale i mnoho dalšího. Otevřeno je od 9:00 hodin. Více zde.

Jihočeský kraj

Českokrumlovský masopust

Oslavit masopust můžete také v jednom z nejhezčích českých měst — Českém Krumlově. Těšit se můžete na tradiční procesí masek, které doprovodí pouliční muzikanti, divadelníci či kejklíři. Chybět samozřejmě nebude ani oblíbená hostina s tancovačkou. Detaily o víkendové akci najdete zde.

Plzeňský kraj

Běh přes Brdy

Jaro je pomalu za dveřmi, je na čase otřepat se ze zimního spánku a začít být aktivní. V sobotu se proto můžete vypravit na závod přes chráněnou krajinnou oblast Brdy. Na běhání sněhem to sice už úplně nevypadá, ale i tak buďte připraveni na nepříznivé počasí a lesní cesty. Začátek je ve vísce Trokavec v 10:00 hodin. Detaily k závodu najdete zde.

Karlovarský kraj

Benefiční festival

O víkendu se na zámku Valeč uskuteční benefiční Jáchymek fest. Očekávat můžete vystoupení několika hudebních uskupení. Součástí je také prodejní výstava fotografií. Vstupné na akce je za 150 korun. Více zde.

Ústecký kraj

Masopustní zabijačka

Připomenout si tradici masopustní zabijačku můžete v sobotu v zábavním parku Ústecké podzemí. Připravena je ukázka porážky, porcování i výroby jitrnic, navíc jsou přichystány také soutěže o věcné ceny. Na všechny zabijačkové pochoutky se samozřejmě také můžete těšit, ať už na jelita, tlačenku, guláš nebo i paštiky. Slané speciality vyváží i ty sladké, například v podobě koláčů. Vstup je za 50 korun, pokud však přijdete v masce, bude jen za 30 korun. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Bílou stopou

Na interaktivní výstavu o historii oblíbeného lyžařského závodu Jizerské padesátky, můžete zavítat do Domu Jany a Josefa v. Scheybalových v Jablonci nad Nisou. K jubilejnímu 50 výročí závodu je připravena expozice, která se věnuje jeho vzniku, ale i zákulisí. Uvidíte řadu autentických dokumentů, fotografií či vybavení. Výstava potrvá už pouze měsíc. Více zde.

Královéhradecký kraj

Od sklepa po půdu

Nenechte si ujít mimořádnou prohlídku broumovského kláštera. Prolezete ho doslova od sklepa až po půdu a uvidíte historické zajímavosti, například kopii Turínského plátna nebo nádhernou barokní knihovnu. Podíváte se také do běžně nepřístupných částí této památky. Prohlídka se uskuteční v sobotu. Podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Noční show na svahu

Lyžařská škola resortu Dolní Morava si na sobotu připravila nezapomenutelný zážitek. Během noční show se představí instruktoři s nacvičenými jízdami ve formacích nebo při volných exhibicích. Vystoupí také žongléři s ohněm. Po ukončení se koná afterparty přímo na svahu, ale ani tou program nekončí. Další informace najdete zde.

Vysočina

Zimní plavba na Dalešické přehradě I tuto neděli si můžete užít výhled na krásnou zimní přírodu z paluby lodě Horácko. Od 13:00 hodin se 12. února vyráží na plavbu Dalešickou přehradou z přístaviště Kramolíně, tak nepropásněte svou plavbu - místa jsou omezená. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Lednický fašank

Pojem masopust je dobře známý, na Moravě se ovšem slaví fašank. Tradiční lednický fašank se uskuteční v sobotu na dvoře zahradní restaurace Pergola pod Platanem a těšit se můžete především na spoustu dobrého jídla a pití. Nebude ale chybět ani tradiční průvod obcí. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Lyžařský maraton

Závodem na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku se o víkendu uzavře lyžařský seriál SkiTour. Vybrat si můžete ze dvou tras - 40kilometrové či o polovinu kratší. Na trati jsou prudká i táhlá stoupání, ale i roviny. Závod vede z Velkého Vrbna a zpět. Více informací o akci najdete zde.

Zlínský kraj

Prohlídka skláren

Podívat se zblízka na výrobu českého křišťálu v nejdéle fungující sklárně u nás budete moci v sobotu. Sklárny Květná vás zvou na exkurzi, při které nahlédnete na celý postup tradiční výroby nápojového a dekoračního skla. Přijďte pozorovat mistry skláře v akci, jak foukají skleničky rozličných tvarů i barev a mnoho dalšího. První prohlídky začínají v 8:00 hodin ráno. Další informace naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Masopust na hradě

Masopustní veselí se v sobotu odehraje také na Slezkoostravském hradě. V minulosti bylo toto období časem obžerství, kdy se lidé chtěli dobře najíst před obdobím půstu. V duchu této tradice se tedy ponese i sobotní akce, těšit se můžete na masové dobroty, ale i sladké pochoutky včetně koláčů či medoviny. Více informací najdete zde.