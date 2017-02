Pedro Pla s manželkou Grace Čchengovou plánují během půl roku navštívit všechny kontinenty, samozřejmě s výjimkou Antarktidy. Jejich cestovní itinerář zahrnuje třeba projížďku na psím spřežení v Laponsku, koupání v Karibiku nebo návštěvu tokijského Disneylandu. Čtyřčlenná rodina se sice na výpravu vydala teprve před několika týdny, ale už stihla navštívit třeba safari v Keni. Výlet zatím hodnotí jako zdařilejší, než původně očekávala.

„S Grace jsme na letošní rok plánovali velký výlet po světě. Uběhlo totiž přesně deset let od toho prvního, takže slavíme jubileum. Ale když jsem jí navrhnul, že bychom to měli zopakovat a tentokrát i s našimi syny, myslela nejdřív, že vtipkuju,“ řekl Pla pro AP. Dodává, že cestování s malými dětmi je samozřejmě náročnější, především co se týče vyčerpávajících přesunů mezi zeměmi. „Nejdelší dobu, kterou jsme s nimi strávili mimo domov, byl měsíc na Maledivách.“

Detailní plánování

Aby se ovšem mohli manželé na cestu vydat, potřebovali finance. Se snížením nákladů jim ovšem pomohlo sbírání bodů za používání kreditních karet. A na ně jsou manželé experti, provozují totiž portál Get.com, který různé kreditní karty porovnává. Celý milión bodů nasbírali už v září minulého roku a díky tomu ušetří na cestovních nákladech nějakých 54 000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,37 miliónu korun.

Přípravy na takový výlet byly samozřejmě gigantické, manželé museli všechno dobře rozplánovat a také si nebyli jistí, jak cestu zvládnou děti. „Nakonec jsme se přesvědčili, že to zkrátka zvládneme. Oba jsme od přírody dobrodružně založení a do jisté míry nekonvenční,“ tvrdí Pla. Nakonec i jedenáctihodinový let ze Singapuru byl pohodlnější, než manželé očekávali. Na palubě totiž byly sedačky, které se daly sklopit jako postel, a tak se prý dobře vyspaly i děti.

Afriku má prozatím rodina odškrtnutou, navštívila Jihoafrickou republiku, Keňu a Tanzanii. Cesta pokračovala v Evropě do Španělska a Velké Británie. „Zatím nás nejvíce nadchla chráněná oblast Masai Mara v Keni, kde jsme projížděli na džípu kousek od zeber, slonů, ale i lvů. Byl to neuvěřitelný zážitek,“ uzavírá Pla. Už teď se ovšem těší na další dobrodružství, které je během půlroční cesty ještě čekají.