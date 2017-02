Indický fotograf cestoval uplynulý půlrok po všech možných kouzelných lokalitách Nového Zélandu a sám sebe přitom pečlivě dokumentoval přes samospoušť. Nebylo to ovšem jen tak — pokaždé se totiž oblékl za čaroděje z Pána Prstenů, Gandalfa Šedého. Nasadil typický klobouk se zalomenou špičkou a širokou krempou, šedý hábit a vstoupil do dechberoucí přírody Nového Zélandu, kterou fanoušci Tolkienovy trilogie znají z filmových zpracování.

Mnohokrát na vybrané lokalitě trávil celé hodiny, aby např. zachytil překrásný okamžik východu slunce. Nejen fanoušci Pána Prstenů jsou jeho fotografiemi naprosto okouzlení.

Photographer Akhil Suhas & Ian Davidson team up on today's Buzz. https://t.co/gxZCi2gsT2 pic.twitter.com/aZoBSNxt9g — ELGL 🌝 (@ELGL50) February 16, 2017

Nápad na fotografickou sérii, která novým kouzelným rozměrem připomíná krásy Nového Zélandu, přišel mladík už před samotnou cestou, která mu zabrala šest měsíců. „Sledoval jsem už asi popáté celou sérii Pána Prstenů a najednou mi došlo, že tohle chci sám zažít i nafotit,“ řekl 21letý student australské Auklandské univerzity.

Půlroční cesta po Novém Zélandu ho stála nemálo peněz, ovšem mladík toho vůbec nelituje. „Stálo to za to. Na to, abych seděl v kanceláři a vydělával peníze, budu mít zbytek života,“ vyjádřil se Akhil k výši svých útrat. Na své kouzelné sérii zachytil například zlaté písky dun Te Paki, prastarý les Redwood plný obrovských sekvojí, nebo posvátné vody termálního jezera Waiotapu.