Kostel zaplavený přehradou je už přes 400 let starý a obvykle jej lze z vody v období sucha vidět jen částečně. Ovšem letos Mexiko trápí tak veliké sucho, že ústup vody stavbu zcela odhalil zvědavcům.

„Je to kostel zasvěcený Panně Marii, prý ho postavili někdy mezi léty 1550 až 1600 první dominikánští mniši, kteří do Mexika přišli šířit víru,“ povídá o stavbě místní rybář a průvodce Miguel Oliviera.

400-yo church exposed by drought in Mexico, almost completely intact despite spending decades submerged under water https://t.co/NZvvLLe8bZ pic.twitter.com/4LqxIBcdT0 — RT (@RT_com) February 15, 2017

Mexiko postavilo přehradu, která zaplavila kostel a jeho okolí v roce 1962, aby vykompenzovalo v období sucha nedostatek srážek pro místní zemědělce. Každý rok se od svého zatopení aspoň částečně během období sucha ukázal, ovšem za celých padesát let je to teprve podruhé, co jej sucho zcela odhalilo. Naposledy se tak stalo v roce 2008.

I po dekádách strávených pod vodou je kostel překvapivě ve velmi dobrém stavu. Jeho přítomnost na souši ale místním bolestivě připomíná krizi, kterou v důsledku vedra prožívají.