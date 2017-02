Praha



Prohlídka zlaté kapličky

Vydejte se v sobotu obdivovat jedinečná díla věhlasných českých umělců do zlaté kapličky, tedy do Národního muzea. V rámci vlastivědné procházky se podíváte k základním kamenům budovy, do hlediště i hlavního foyer. Prohlídky začínají každou hodinu od 13:00 do 15:00 a jejich plná cena je 140 korun. Místo je nutné si předem rezervovat. Další informace zde.

Dvořák v Obecním domě

Na poslech jednoho ze stěžejních děl Antonína Dvořáka můžete zamířit v sobotu do Obecního domu. Společný koncert v podání berlínských a pražských studentů představí skladatelovu skladbu Stabat Mater. Vystoupí na 300 účinkujících, vstupné je 250 korun. Více najdete zde.

Food festival



Ve středu 8. února odstartoval v dejvické restauraci AvantGarde food festival Chef Time Fest. Ten až do 23. února nabídne milovníkům dobré gastronomie netradiční zážitky v rámci večerů strávených s šéfkuchaři nebo při sledování kuchařských duelů. Účast přislíbili například Ondřej Slanina, Filip Sajler nebo Pavel Sapík. Vstupenky a podrobnosti najdete zde.

Zatmění měsíce ve hvězdárně

V únoru nastává vhodná doba pro pozorování měsíce, našeho nejbližšího kosmického souseda. O víkendu navíc dojde k jeho zatmění, do takzvaného polostínu vstoupí už v pátek krátce po půl dvanácté v noci. Observatoř tak budete otevřena od 23:00 hodin do 4:00 hodin ráno. Vydejte se do Štefánikovy hvězdárny pozorovat noční oblohu. Podrobnosti zde.

Středočeský kraj

Masopust ve skanzenu

Pokud máte rádi staré tradice, nenechte si ujít akci, která se v sobotu uskuteční v hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Proběhnou zde totiž oslavy masopustu. Na místo se letos vydají hned tři průvody, na ně pak naváže další program jako například korunovace královny masopustu, představení maškar nebo průvod po skanzenu za hudebního doprovodu a následná tancovačka. Připomeňte si tradiční český obyčej ve velkém stylu. Další informace najdete zde.

Upíři v Čelákovicích

Zajímají vás strašidelné bytosti jako třeba upíři? Jim je totiž věnovaná výstava v Městském muzeu v Čelákovicích. Zabývá se otázkou, zda zde kdysi tyto bytosti temnot žili. Některé archeologické výzkumu tomu nasvědčují, ale více se přijďte sami dozvědět do muzea. Výstava koncem února končí, nenechte si jí tedy ujít. Více zde.

Jihočeský kraj

One woman show Evy Holubové

Jedna z předních českých hereček Eva Holubová zavítá v sobotu do Písku, aby zde představila one woman show o životě fiktivní seriálové herečky. S humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu, představení se odehrává během nejdivočejšího týdne života hlavní postavy. Režii si vzal na starost spisovatel Patrik Hartl. Vstupné je za 360 korun. Další informace naleznete zde.

Plzeňský kraj

Festival přírodního stavitelství

V Plzni se v sobotu chystá celodenní festival, jehož tématem bude přírodní stavitelství. Ve formě přednášek i osobních konzultací se seznámíte například s feng shui nebo se způsoby, kterými lze snížit spotřebu domů. Na místě bude možné si zakoupit i tematické knihy. Akce se uskuteční v centru Totem. Více zde.

Karlovarský kraj

Karlův běh

Všechny milovníky zimních sportů, tedy především běžek, zve na start 46. ročník akce Karlův běh. Na Božím daru si užijete víkend plný závodění, ale i open jízd zdarma. Akce je určena všem bez ohledu na věk či výkonnost. Účastníci se mohou mimo jiné těšit na zázemí vyhřívaného stanu nebo širokou nabídku teplého občerstvení či mazací servis. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Víkend na Brtnických ledopádech

V oblasti Šluknovského výběžku se o víkendu uskuteční tradiční turistická akce. Připraveny jsou denní i noční výlety za krásami oblasti a vybrat si můžete z několika různě náročných tras. Těšit se můžete například na pochod Saským Švýcarskem nebo na úchvatné Brtnické ledopády s jeskyní víl. Kompletní program a podrobnosti k akci najdete zde.

Liberecký kraj

Závody psích spřežení

V Zásadě v Jizerských horách se o víkendu uskuteční závody psích spřežení. Pro účastníky je vypsáno několik kategorií - lyžař a pes, saně se čtyřmi, šesti či osmi psy na různých délkách. Trať je vedená podél lesních a lučních cest a velkou část je možné sledovat z místa startu a cíle. Pokud tedy nemáte plán na víkend a chcete se pokochat neobvyklým sportem, vyrazte právě sem. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Valentýnský běh

Vezměte svou milovanou polovičku a přijďte zocelit svou fyzičku na Valentýnský běh, který se v neděli uskuteční v Hradci Králové. Startuje se už v 11:00 hodin dopoledne a třetí ročník akce nabídne trasu již tradičně ve tvaru srdce. Vybrat si ovšem můžete z trasy půlmaratonu, tedy 21 kilometrů, nebo pětikilometrovou trasu pro zdravé srdce. Závod je veden prostředím městských lesů. Více detailů najdete zde.

Pardubický kraj

Just Ride na Bukové hoře

Ve Skiparku Červená Voda se v sobotu uskuteční akce Just Ride, jejímž základem je prezentace předním snowboardových značek. Jejich produkty si můžete sami vyzkoušet. Kromě toho se ale můžete těšit také na výuku freestylu zcela zdarma, závody, nebo odpočinkovou zónu s barem a dýdžejem přímo na svahu. Podrobnosti zde.

Vysočina

Svatební veletrh

Blíží se Valentýn, svátek všech zamilovaných. Pokud náhodou se svým partnerem či partnerkou přemýšlíte o tom, že do toho brzy „praštíte“, navštivte v neděli svatební veletrh v Třebíči, který se uskuteční ve společenském centru hotelu Atom. Najdete zde spoustu vystavovatelům z nejrůznějších odvětví spjatých se svatbami. Těšit se mimo jiné můžete na módní přehlídku svatebních šatů nebo live show vyřezávání ledové sochy za pomocí motorové pily. Další informace o akci zde.

Jihomoravský kraj

Hmyzí gastronomie

Nemáte problém s experimentováním? Pak vyrazte v sobotu do Zooparku Vyškov a na vlastní oči zjistěte, jak se připravují hmyzí speciality. Troufnete si ochutnat cvrčka na másle nebo velkého moučného červa na chilli a česneku? Kromě degustace se můžete těšit na přednášku entomologa o zajímavostech ze života hmyzu, připraveno je i poradenství o chovu hmyzu. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Všechny podoby lásky

Víkend plný lásky i lásky k vědě si můžete užít v olomouckém interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání. Těšit se můžete na bohatý program. Připraveno je několik expozic, například láska historická, kde se dozvíte, které významné osobnosti světových dějin se nechaly pobláznit láskou, nebo třeba láska zvířecí, kde se pro změnu dozvíte, podle čeho si ideálního partnera vybírají zvířata. Více o zamilované akci najdete zde.

Zlínský kraj

Ledové kluziště

Bruslení rozhodně není jen pro děti. Pokud chcete vyrazit na kluziště i vy, dospělí, navštivte barokní zámek Holešov, před kterým se nachází velká ledová plocha, připravená na zimní radovánky. V provozu by mělo být do konce února, záleží ovšem na počasí, možná vydrží i déle. Těšit se můžete také na večerní bruslení. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Valentýn na zámku

Svátek všech zamilovaných můžete o víkendu prožít také na zámku Fryštát. V sobotu zde můžete navštívit expozici českého umění zdarma. Nedělní prohlídky se poté ponesou ve znamení Valentýna a připraven je také kvíz. Páry, které přinesou to, co rozpoutalo slavnou trojskou válku, budou mít vstup za poloviční cenu. Další informace o programu najdete zde.