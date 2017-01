Předloni podle Němcové chrám navštívilo 279 000 lidí. V některých statistikách se sice objevilo vyšší číslo, podle ní ale šlo o souhrnný údaj za více kutnohorských památek. Například v letech 2009 a 2010 návštěvnost chrámu svaté Barbory zůstala pod hranicí 200 000 lidí.

Velký podíl na růstu návštěvnosti má podle Němcové skutečnost, že se Česko stává oblíbeným a bezpečným cílem zahraničních i domácích turistů.

„Neustále narůstá počet turistů zejména z asijských zemí, v zimních měsících přijíždí stále větší počet rusky mluvících návštěvníků,” uvedla.

Sbírka na zvon



Velkou návštěvnost měly loni i další památky ve správě Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora. Kapli Božího těla navštívilo přes 50 000 lidí, kostel sv. Jakuba téměř 29 000 a kostel Matky Boží Na Náměti přes 2700 turistů. Kromě prohlídek lákaly k návštěvě hlavně koncerty nebo výstavy.

Tuzemští turisté měli velký zájem o noční prohlídky Barbory a večerní prohlídky kostela svatého Jakuba, které farnost pořádala v rámci festivalu Kutnohorské léto.

Letos v květnu chystá farnost i speciální prohlídky ochozů chrámu svaté Barbory. Výtěžek bude použit na veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Nejslavnější jakubský zvon, Vorel, později Vavřinec, byl odlit v roce 1478 a jeho hlas zněl téměř nepřetržitě až do roku 1942, kdy byl zrekvírován pro válečné účely. Od té doby je svatojakubská zvonice prázdná.

Výroba nového zvonu se plánuje v květnu v Nizozemsku. Do Kutné Hory má být dopraven 23. července při oslavách svátku svatého Jakuba, kdy bude slavnostně požehnán a dočasně umístěn na nádvoří Vlašského dvora. Vytažen do věže kostela by měl být 14. října, první vyzvánění je plánováno na posvícení o den později.