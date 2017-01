I přes nepěknou minulost se dají na ostrově najít pláže s jemným bílým pískem, pobřeží omývá průzračná tyrkysová voda. Dále ve vnitrozemí se ovšem dodnes nacházejí desítky nevybuchlých leteckých pum a další munice.

Opačná část ostrova ale zůstala nedotčena, včetně rozsáhlého lesa, který je domovem zhruba 170 druhů ptáků, nebo pláží, na kterých se vedle dalších živočichů vyskytují i karety obrovské.

Jedna z pláží ostrova Vieques

FOTO: Profimedia.cz

Program námořnictva byl ukončen v roce 2001, od té doby se americká vládní Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) snaží navrátit ostrovu původní panenskou podobu. Podle agentury se ale může v zemi nacházet ještě rtuť, olovo či napalm. Námořnictvo se snažilo všechny pozůstatky cvičení „uklidit“, aby byl ostrov bezpečnější nejen pro současné i budoucí turisty, ale také pro zhruba 10 000 rezidentů, kteří se na části ostrova usídlili.

Mnoho aktivistů ovšem tvrdí, že chemikálie, které prosákly do půdy, značně zvyšují riziko rakoviny při dlouhodobém pobytu na ostrově. Čištění navíc zabere nejméně další dekádu, až dosud stálo více než 220 miliónů dolarů, v přepočtu zhruba 5,53 miliardy korun.

Nicméně ve střední části ostrova se už nacházejí hotely a turisté zjevně z pozůstatků vojenských cvičení příliš těžkou hlavu nemají. Stále nebezpečné zóny i nadále zůstávají obehnány plotem a výstražnými značkami.

