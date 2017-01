Inčchon je hlavní letiště korejského Soulu a už několik let za sebou je hodnoceno jako jedno z nejlepších na světě. V roce 2016 se umístilo na druhém místě prestižního žebříčku World Airport Awards. Nový kapslový hotel je určen pro pasažéry, kteří čekají mezi dlouhými přestupními lety, a nachází se v prvním patře hlavního terminálu.

Darak Hyu, jak je kapslový hotel pojmenován, má celkem 60 úsporných pokojů. Velikostně se pohybují od šesti do devíti metrů čtverečních, přesto se do nich vejde prostorná postel i sprchový kout.

Podle korejského ministerstva dopravy a infrastruktury mohou pokoje pojmout jednoho hosta, některé jsou ale natolik prostorné, že mohou stačit i tříčlenné rodině.

„Máme z nového hotelu radost, pomůže zvýšit konkurenceschopnost letiště,“ řekl k tomu Kim Young-Il, manažer stravovacího servisu na letišti Inčchon.

Místo klíčů smartphony



V kapslovém hotelu hosté nepotřebují ke svým pokojům klasický klíč. Zdejší servis používá technologii IoT (Internet of Things), díky kterému mohou hosté rezervovat, zaplatit a odhlásit se z hotelu pomocí svých smartphonů. Každý pokoj má samostatnou klimatizaci a topení. To vše plus osvětlení může host ovládat přes svůj mobil. Pokoje jsou samozřejmě odhlučněné, aby si cestující užili zasloužený relax.

Letištní kapslový hotel Darak Hyu je v provozu od 20. ledna 2017 a už se uvažuje o jeho expanzi do dalších letišť Jižní Koreje.

Cestující na letišti Inčchon za jeden pokoj mohou zaplatit mezi 7000 až 10 000 wony, což je v přepočtu zhruba 150 až 215 korun.

Takto například vypadá kapslový hotel v Číně.

FOTO: Profimedia.cz

Kapslové hotely pocházejí původně z Japonska a většinou mají skutečně podobu malých boxů, ve kterých je umístěna pouze postel.

Hlavní myšlenkou je poskytnout velmi levné ubytování bez větších nároků na servis. Úplně první hotel tohoto druhu byl otevřen v japonské Ósace už v roce 1979. Časem se nápadu chytily i další země, mimo jiné i Belgie či Island.