Praha



Tvořivá sobota

Vezměte své ratolesti na den plný zábavy, hraní, ale hlavně tvoření. V dětském centu Ptáček je v sobotu totiž čeká dílnička, jejímž tématem budou sněhuláci. Program je vytvářen spolu s psychology a pedagogy, aby kromě zábavního aspektu rozvíjel i schopnosti dítěte. Více informací se můžete dozvědět zde.

Workshopy v muzeu

V Muzeu Karla Zemana se v sobotu konají výtvarné kreativní dílny. Nechte své děti rozvíjet fantazii na téměř 10 workshopech, ve kterých si mohou vyrobit například vzducholoď, kostýmy nebo lampičku z filmových pásů. Ceny jednotlivých dílen se liší, podrobnosti najdete zde.

Sobotní pohádka

Na víkendovou pohádku se můžete vypravit v sobotu do Branického divadla. Maňáskové představení Linda a její svět představí vašim dětem život čtyřletého děvčete a její svět plný zajímavostí, pohádkových bytostí a spoustu dalšího. Délka představení je 40 minut. Více zde.

Středočeský kraj

Strašidelný les

V zimě se sice ven nikomu moc nechce, pokud ale dostanete chuť se s dětmi trochu provětrat, navštivte strašidelný pohádkový les v zámeckém parku ve Vlašimi. V sobotu se tu budou prohánět čarodějnice, čerti nebo loupežníci, kteří si připravili nejrůznější úkoly. Na konci dostane každý účastník malý dáreček. Vstupné na osobu je 50 korun. Další informace zde.

Odlévání voskovek a čokolády

Voskovky si sice můžete koupit v jakémkoli papírnictví, ale nic se nevyrovná pocitu, když si je sami také vyrobíte. Takovou možnost budete mít v čokoládovně v Šestajovicích v oba víkendové dny. Na výběr bude z 12 druhů barev a kromě voskovek si budete moci odlít také vlastní čokoládu s nejrůznější náplní nebo kořením. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Šípková Růženka

Na klasickou pohádku o Šípkové Růžence můžete s dětmi vyrazit v neděli do Divadla Fráni Šrámka. Tradičního zpracování se ale tentokrát nedočkáte, tentokrát půjde o muzikálovou verzi. Těšit se tedy můžete na spoustu písniček, ale i tance. Vstupné je 80 korun. Více zde.

Plzeňský kraj

Zimní prohlídka

Pokud se vám v zimě zasteskne po prohlídkách hradů a zámků, nemusíte smutnit. Vyrazit totiž můžete například na Zbiroh. Otevřený je okruh, během něhož se dozvíte poutavou historii zámku, včetně tajemné minulosti templářského řádu. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Víkend techniky

Nahlédněte o víkendu pod pokličku modelářů v Ostrově. Budete mít možnost podívat se do dílen elektro, auto a železničních modelářů, kromě toho si sami budete moct s dětmi vyzkoušet práci s elektronikou, například naprogramovat robota. Jezdit se bude také na kolejišti železničních modelářů. Více informací naleznete zde.

Ústecký kraj

Zimní bitva

Vydejte se mezi rytíře u příležitosti tradiční zimní bitvy v Podbořanech. Letošní bitva bude umístěna do období vlády Karla IV., setkáte se tedy i se samotným císařem. Nepůjde však jen o boj, ale také o nešťastnou lásku nebo loupeživé rytíře. Pokud chcete vědět, jak celý příběh bitvy dopadne, v sobotu dorazte. Více zde.

Liberecký kraj

Tajemství katapultu

Zajímá vás, jakým způsobem se ve středověku dobývaly tvrze? Vydejte se tedy o víkendu do libereckého iQparku, kde můžete navštívit workshop s názvem Mistři katapultu. Během dílny tento stroj postavíte, ale také si z něj pak zkusíte zastřílet. Nepůjde však o žádný gigantický nástroj, vystačíte si s plastelínou, špejlemi, lžičkami a izolepou. Akce začíná v 14:00 hodin. Další informace se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Pošťácká pohádka

Na příběh o pošťákovi, který musí kvůli jednomu dopisu procestovat celou zemi, můžete v neděli dorazit do bývalé Severky v Hradci Králové. Kromě toho se děti setkají se skřítky, ale dozví se také mnoho o krásách České republiky - o nejrůznějších městech i vesnicích. Vstupné je za 50 korun. Další informace zde.

Pardubický kraj

Koncert pro rodiče a děti

Vypravte se v neděli za kulturním osvěžením. Komorní filharmonie Pardubice si pro rodiče s dětmi připravila zábavný program o jednom z nejvýznamnějších světových skladatelů — Mozartovi. Jeho příběh prožijete skrze koncert, který bude částečně inscenací, a který vás zasvětí do života velkého hudebního génia. Další informace zde.

Vysočina

Sobota v pohádce

Vypravte se s dětmi na sobotní prohlídku Pohádkové vesničky ve Sněžném. Kromě prohlídky venkovních prostor se setkáte s celou řadou bytostí, strašidel a pro děti je připravena také soutěž o sladké dobroty. Další informace o akci najdete zde.

Jihomoravský kraj

Tajemství rodokmenu

Moravská galerie v Brně zve na výstavu, v jejímž rámci se budete zabývat rodokmenem. Nepůjde ovšem o žádné nudné bádání v knihách, s dětmi si vytvoříte vlastní rodovou linii. S pomocí zkušeného dohledu ovládnete základy kresby pomocí dávných metod výtvarného umění. Vstupné na akci je 60 korun. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Zima v jeskyni

Od ledna až do konce března se můžete vypravit na zimní prohlídku jeskyně Na Pomezí v Rychlebských horách. Jedná se o největší zpřístupněný jeskynní systém u nás a návštěvníky uchvátí svou krásou, kaskádami a mohutnými členitými krápníky. Podzemí je také oblíbeným útočištěm mnoha druhů netopýrů. Více informací se dozvíte zde.

Zlínský kraj

Svět z kostek

Přijeďte se podívat do Starého města na výstavu, která je zasvěcená kostičkám lego. Zahrnuje exponáty z téměř půl miliónu dílků a určitě si získá vás i vaše děti. Tuto sobotu se výstava zahajuje a potrvá až do konce března, přístupná je denně od 10:00 do 16:00 hodin. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Pohádkový karneval

Vyrazte v sobotu odpoledne na pohádkový karneval. Na vás i děti čeká spousta zábavy, her, ale i sladká tombola. Nezapomeňte na pohádkové kostýmy, potkáte tu jistě i celou řadu dalších bytostí. Programem vás provede loutková postavička cukrářky Marie Dorty Koblížkové z Loutkové Lhoty. Vstupné je 150 korun. Podrobnosti najdete zde.