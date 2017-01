I tak se totiž dá popsat příchod do unikátní ledové horolezecké arény, která vyrostla netypicky v centru stotisícového Liberce. Až osmadvacet metrů vysoká stěna, pokrytá místy obřími rampouchy, zahájila v sobotu svou letošní zimní sezónu. Bývalý žulový lom Na Bídě, díky kterému se kdysi dávno vydláždilo centrum Liberce, místní horolezci až do čtvrtka celý týden zalévali vodou. „Vylilo se tu celkem přes 300 kubíků vody,“ popisuje správce arény Václav Balšánek.

Jestli chcete na vlastní oči vidět, co tu za týden „uvařil“ z této vody tuhý mráz, který v posledních dnech trápil zdejší region, měli byste si možná trochu pospíšit. Vloni stěna vydržela odolávat ledolezcům v součtu jen týden. „Lezli jsme ve dvou vlnách. Nejprve jen víkend a po dalších mrazech pak ještě pět dní. Letos to vypadá mnohem lépe,“ vzpomíná a pochvaluje si Balšánek.

Stěnu za týden vytvořil silný mráz.

FOTO: Michael Polák, Právo

„Od pondělí mají přijít další mrazy, takže když bude přes noc alespoň pět stupňů pod nulou, tak to přituhne a příští víkend by měl být v pohodě. Déle to předpovědět neumíme,“ dodává. Navíc když přijde tání, tak ledolezci stěnu pro veřejnost z bezpečnostních důvodů zavírají. „Zdánlivě to může vypadat v pořádku, ale také by se mohl utrhnout velký blok ledu a tomu chceme předejít,“ vypráví šéf neziskovky, která se o lezení v lomu stará.

Chytí se i laici



Na ledové stěně je celkem osm cest, po kterých je možné ji zdolat. Dvě cesty vznikly přirozeným stékáním vody po žule, vytvořily se tam i nádherné rampouchy, které váží až 300 kilogramů a na délku mají od dvou do pěti metrů.

Stěna je vhodná i pro začátečníky.

FOTO: Michael Polák, Právo

Zabodnout cepín do obřího rampouchu a v mačkách se posunout o kus výše tu mohou i úplní laici. Vybavení jim tu půjčí a k ruce jim bude zkušený instruktor. „Je to pro laiky, ale máme tu i cesty, které jsou zajímavé pro lidi, kteří už zkušenosti s ledem mají,“ upozorňuje Václav Balšánek.

V hlavní roli jsou při ledolezení cepíny a mačky. Důležitá je ale také helma, která kryje hlavu před případným odpadávajícím ledem při zasekávání cepínu, někdo používá i ochranné brýle. „Také je dobré, když má člověk boty s pevnou podrážkou nebo speciální boty, na které jdou připnout mačky,“ vysvětluje šéf libereckých horolezců.

Důležité je vybavení a nezbytností je také helma.

FOTO: Michael Polák, Právo

Předpokládá, že během prvního víkendu si ledovou stěnu vyzkouší až dvě stovky lidí, včetně dětí. Několik budoucích horolezeckých nadějí se ostatně ve stěně vystřídalo hned během sobotního dopoledne.

Unikátní horolezecká aréna v Liberci bývá v zápřahu i v létě, kdy se tu provozuje takzvaný drytooling, tedy lezení s cepíny a mačkami po „suché“ skále bez ledu nebo po přidělaných konstrukcích.