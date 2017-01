Díky ní teď mají lidé šanci ubytovat se ve vybraných hotelech za jednotnou cenu 777 korun za dvoulůžkový pokoj se snídaní. V nabídce jsou přitom i velmi luxusní zařízení, jako je hotel Intercontinental, Hilton nebo Buddha bar hotel. Noc tady vyjde běžně na několik tisíc korun.

„Je to fajn akce. Koupili jsme si to s manželem jako dárek. Máme dvě děti, takže to bereme jako příležitost strávit spolu romantický večer,“ říká třiatřicetiletá Jana z Prahy, pro kterou bude podle jejích slov noc strávená v jednom z hotelů v hlavním městě netradičním zážitkem. „Zaplatit si ubytování v hotelu ve městě, kde bydlím, mě nikdy dříve nenapadlo,“ dodává s úsměvem Jana.

Bude i doprovodný program



„Otevřením hotelů chceme hlavně poděkovat Pražanům za vstřícnost k turistům i za toleranci některých negativních vlivů, které jsou s turismem spjaté. Podstatou poděkování je i otevření hotelů obyvatelům pražských čtvrtí, v jejichž blízkosti podnikají, a možnost tak navázat bližší vztahy s místními, kteří zároveň poznají sousední hotel z jiného pohledu,“ uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek s tím, že jednotlivé hotely nabídnou rovněž doprovodný program.

Hosté budou mít například možnost podívat se do běžně nepřístupných míst. Správa Pražského hradu pak v návaznosti na Noc hotelů připravila ve dnech 27. –28. 1. padesátiprocentní slevu na prohlídku prostor Staroměstské radnice nebo Pražského hradu.