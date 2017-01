I když budou letní teploty vysoko nad nulou, v hotelu se naopak budou držet v příjemných minusech. A to díky chladicímu systému, který bude navíc ekologický, napájený solární energií.

V luxusní ledové budově se nachází bar, umělecká galerie, ale především deset nádherně dekorovaných apartmánů, ze kterých půjde sledovat jak půlnoční slunce za polárního dne, tak aurora borealis za polární noci.

