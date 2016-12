„Dráhu jsme stavěli proto, aby v oblíbeném údolí byla alespoň nějaká turistická atrakce," řekl Kavický.

Jízda na dráze, která vede lesem naproti Kadlcově mlýnu, trvá přibližně čtyři minuty. Jezdec je připoutaný pásy a může si bob sám přibržďovat. Při vyšší rychlosti se navíc brzdy samy aktivují. Na bobové dráze s trubkovou konstrukcí mohou jezdit děti od tří let, určená je i dospělým. Děti do osmi let s sebou musí mít doprovod.

„Dvoumístných vozíků je na dráze 25 a vyjíždět mohou každou půlminutu," řekl Kavický. Za hodinu se tak může svézt až 240 lidí. Dráhu majitel zaplatil ze soukromých zdrojů, celkové náklady podle něj zatím nejsou vyčíslené. Cena jedné jízdy je 50 korun pro dítě, dospělí zaplatí o deset korun víc.

Od začátku týdne je v Mariánském údolí v Brně v provozu první funkční bobová dráha na jižní Moravě a zájem je podle majitele značný.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

Maximální rychlost vozíku na 800 metrů dlouhé dráze s převýšením 80 metrů je až 40 kilometrů za hodinu. Celková délka dráhy včetně rovného úseku pro vytahování vozíků je přes jeden kilometr, což je ve srovnání s ostatními českými drahami průměr.

Brněnská dráha bude otevřená celý týden od 10:00 do 16:00 až do 1. ledna. Poté bude v provozu pouze o víkendech. Mariánské údolí je oblíbeným výletním místem na východním okraji Brna. Nachází se tam rybníky, cyklostezky a několik bývalých mlýnů a hospod. Po obou stranách údolí jsou lesy s turistickými trasami.