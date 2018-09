Cestovní kanceláře nabídnou na zimní sezónu nové exotické destinace

Bahamy, Panama či ostrov Rodrigues patří k novinkám českých cestovních kanceláří na zimní exotickou sezónu. Cestovky také rozšíří nabídku pobytů na ostrov Zanzibar a do Ománu. Přibudou rovněž poznávací zájezdy mimo jiné do Číny, Botswany či Barmy. Nabídka zájezdů do Mexika se naopak zúžila. Ceny exotických zájezdů se kvůli silnému kurzu dolaru zvýší v řádu jednotek procent, nejvíce na Kubu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.