ČTK

„Co je asi největší trend, který jsme nezaznamenali nikdy předtím v takovém měřítku, je to, že na poznávací zájezdy začaly jezdit rodiny. Rodiče čtyřicátníci chtějí ukázat svět svým dětem. Dříve jezdili jednotlivci nebo páry," uvedl Jan Papež z CK Marco Polo.

Cestovní kanceláře se tak chtějí u exotických zájezdů zaměřit na rodiny. „Po exotických Silvestrech a gurmánských zájezdech bychom rádi jako první v Česku uvedli na trh rodinnou exotiku, což budou poznávací zájezdy přizpůsobené programem i tempem rodinám s dětmi kolem šesti až 12 let. V západní Evropě je to jeden z trendů moderní turistiky," uvedl ředitel China Tours Miloš Podpěra.

Podle údajů CK Marco Polo nejvíc stoupla poptávka po poznávacích zájezdech do Afriky, zejména do JAR, Tanzanie a Keni. Mistrovství světa ve fotbale také zvýšilo zájem o zájezdy do Jižní Ameriky. Stoupla i poptávka po thajských ostrovech, po Zanzibaru či ostrově Mauritius.

Turisté investují do cestování až statisíce



Cestovní kancelář ESO travel registruje největší nárůst poptávky po destinacích, jako jsou Maledivy, Mauritius či Seychely. „Z dříve opomíjených poznávacích destinací roste zájem o země Střední Ameriky, jako je Panama či Kostarika, na Blízkém východě se jedná o Írán nebo kavkazské republiky Arménie a Gruzie a místní gurmánské zážitky," uvedl ředitel marketingu Hynek Špinar.

Již po měsíci prodala CK ESO travel polovinu z 64 míst na Cestu kolem světa na rok 2015. Cena zájezdu ve dvoulůžkovém pokoji stojí 779 000 korun. Zájemci během 25 dní navštíví 10 destinací speciálně upraveným Boeingem 737-800.

Cestovní kanceláře i letos registrují zájem o zájezdy do netradičních destinací, jako je KLDR. „O nejbližší termín, který je naplánován na začátek září, je slušný zájem a zbývá nám posledních několik volných míst. Zajímavé je, že tento zájezd ve většině evropských zemí není obvyklý, a máme tudíž i zájemce ze zahraničí, což u poznávacích zájezdů z ČR není běžné," dodal Špinar.