Starý dobrý rozmarýn je nově šalvěj rozmarýnová

Není to náhoda, aromatický keřík z teplého jihu pochází. I pod naším sluncem se mu líbí, třebaže to s ním někdy není úplně jednoduché. Pěstovat ho můžeme v nádobě i volně v záhonu, třeba vedle šalvějí – jeho nových sestřiček.

Jak na to reagovali botanici? Nepočetný rod Rosmarinus přesunuli do rozsáhlého rodu Salvia a pro rozmarýn neboli rozmarýnu, chcete-li, vymysleli nové jméno šalvěj rozmarýnová (Salvia rosmarinus).

Na změnu z konce loňského roku už reagovala některá zahradnictví novými informačními štítky, avšak pro mnohé z nás to prostě vždycky bude starý dobrý rozmarýn. Ostatně jeho původní latinský název zůstává v botanických příručkách coby synonymum.

To, že rozmarýn výtečně odolává dlouhodobému suchu, poznáme podle jehlicovitých, éterickými oleji napumpovaných a vespod chloupkatých listů, které odpařují jen málo vody. Kdyby si měl sám vybrat místo k životu, byla by to skalka nebo štěrkoviště, kde moc nefouká a nezdržuje se stín. Chce totiž nejen slunce, ale hlavně dokonale odvodněnou půdu.