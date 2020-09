Pozvěte do zahrady sasanky, něžné princezny podzimu

Sasankám nakvétajícím od srpna do září a často ještě zkraje října se říká japonské, podzimní nebo také jednoslovně sasankovky. Snad aby bylo jasné, že nejde o jejich subtilní sestřičky kvetoucí na jaře v hájích a podél potoků.

K nejbledším patří September Charm a pozdní odrůda Königin Charlotte, zatímco Bressingham Glow by svou sytostí uvedla do rozpaků i panenku Barbie.

Okázalostí nešetří ani Prinz Heinrich, po kterém je sháňka už víc než sto let především kvůli poloplným květům s lehce zkadeřenými plátky.

Podobně dlouho se v zahradách objevuje spolehlivá odrůda Honorine Jobert, bělokvětá a zářivá jako nepopsaný kus papíru. Když bychom ten papír nastříhali a trochu pomuchlali, vyšel by nám z toho útvar podobný květům kultivaru Whirlwind.

Kdo by chtěl pro princezny garde, může zalovit v jejich vlastních vodách: v čeledi pryskyřníkovitých Ranunculaceae.

Takový modrý oměj Carmichaelův (Aconitum carmichaelii) s bronzově olistěným ploštičníkem (Actaea simplex) Brunette a fialkovou žluťuchou (Thalictrum delavayi) vystupňují půvab sasanek až do oblak. Snové kreace vznikají ve spojení s aromatickou perovskií lebedolistou (Salvia yangii), kterou botanici nově přeřadili do rodu šalvějí, s rudokvětým rdesnem (Bistorta amplexicaulis) Firetail či růžolícím kyprejem (Lythrum salicaria).

Půvab podzimních sasanek stojí a padá s množstvím půdní vláhy. Té potřebují hodně, aby své velké trojlaločné listy udržely svěží od jarního vyrašení, kdy můžeme rostliny namnožit rozdělením trsu, až do pokročilého podzimu.

Svou nespokojenost při nedostatku vláhy dávají najevo tím, že pomalu rostou, nedosahují dané výšky, nekvetou a vůbec působí jako mátonohy. Zejména na jaře jsou velice náchylné k dehydrataci. Průvan dokáže vysušit jejich listy na troud. Když se to stane, ostříháme je a rostlině zajistíme místo, kde nefičí.

V listopadu, po zavadnutí listů, seřízneme celý trs u země. Kdo vyčká až do konce zimy, může pozorovat, jak si s bambulkovitými souplodími, která na stoncích zůstala po odkvětu, pohrává jinovatka, i to, jak se z nich uvolňují titěrná semínka jakoby zachumlaná do vaty.