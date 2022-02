Pokryvné jalovce obléknou půdu do zeleně

Kdo si do zahrady pustí jalovec šupinatý (J. squamata) v modravých odrůdách Blue Carpet (v. 0,4 m x 3 m) či ostýchavěji rozrůstavý Tropical Blue (0,4 x 1 m), ten se při každém pohledu do hustého porostu aspoň na chvíli zasní, jako by byl u Atlantiku. Výhony pokryté ostrými jehličkami si barvu oceánu udržují od jara do zimy.