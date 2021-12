Pokojovky nosí radost nejen o Vánocích

Rozhodne-li se vykvést, odstraníme květenství hned v zárodku. Když to neuděláme, celá rostlina po odkvětu odumře, poněvadž je - stejně jako třeba netřesk - monokarpická. A to by byla škoda.

Není to jen otevřené okno, co dovnitř vpustí závan svěžesti. Totéž zvládne Ficus benjamina, zvlášť pokud zvolíme strakaté formy Variegata či Twilight s máslově žíhanými listy, které jsou takovými světluškami v početném rodě fíkusů.

Kdo chce, může kmínek oholit a korunku zapěstovat do tvaru balonu. Co do pěstování není z nejnáročnějších, ale trucuje, když mu nedáme, co chce. Na nedostatek světla, průvan a příliš štědrou zálivku benjamínek reaguje shozením listů. Pokud se přešlapů nedopustíme, nebo je rychle napravíme, získáme v elegantním štramákovi s eventuální výškou přes 2 m dlouhověkého přítele.