Jarní něha za okny

Hrnkované kosatečky a šafrány jsou už passé. Štafetu předaly chejrům, letním bledulím a sasankám, které barevnými květy vítají jaro s až dvouměsíčním náskokem oproti těm, co žijí v běžných záhonových podmínkách.

Skvěle vypadají samy o sobě, ale ještě velkolepějšího efektu docílíme, když od každého druhu koupíme aspoň dvě rostliny, které umístíme do samostatných nádob a postavíme vedle sebe do řady.

Parapet slouží rostlinám v květináčích jako jeviště, na němž předvádějí své půvaby pěkně blízko našim očím. Je ideální k nashromáždění většího množství zeleně, pro kterou by se na stolku na terase nenašlo dost místa nebo by tam překážela.

Je-li okenní římsa příliš úzká či krátká anebo pokud úplně chybí, přimontujeme pod okna nástěnnou polici. Komu se nechce do zdi vrtat a bydlí v přízemí, tomu místo pro rostliny obstará podokenní stojan na květiny v podobě protáhlé desky či truhlíku na čtyřech nohách.

Rozevírají se do šířky 4 cm, ale jen za vlídného počasí. Pod zakaboněnou oblohou a s příchodem soumraku se zavírají. Hlíznatá trvalka, ne vyšší než 15 cm, potřebuje jak v květináči, tak na záhoně živnou půdu, která nesmí vyschnout!

Křehkou sasanku vložíme do obalu s pestrým vzorem, který k ní přitáhne oči i v době, kdy zrovna nesvítí slunce nebo když se ke kvetení teprve chystá.

Z každičkého centimetru téhle okouzlující, na zahrádkách vzácně vídané cibuloviny tryská svěžest první roční doby. Na rozdíl od kurážné bledule jarní (L. vernum) působí subtilněji, byť ji několikanásobně převyšuje. Mohou za to štíhlounké stvoly, na nichž se při každém zafouknutí kolébají sněhobílé zvonečky květů, které nejsou tak nafouknuté a sedí na vrcholu obvykle po dvou až čtyřech.

Hrnkovanou rostlinu můžeme po odkvětu přesadit do trávníku, k jezírku nebo třeba pod sakuru do nevysychavé zeminy, kde se naladí na svůj běžný rytmus a v dalším roce vykvete přibližně v půlce dubna, někdy až v květnu. O několik let později vytvoří díky dceřiným cibulkám bohaté trsy, které když rozdělíme, získáme nové rostlinky úplně zadarmo.