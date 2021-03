Evropským stromem roku se letos stal španělský Strom čarodějnic. Česká jabloň je sedmá

Pomyslné stříbro putuje do Itálie, kde Tisíciletý platan z Curingy vybojoval přes 78 tisíc hlasů. Bronz zamířil do Ruska, díky 66 tisícům hlasů si jej odnáší Starověký platan.

„Vymysleli jsme, že spojíme republiku pomocí štrúdlů – vyzvali jsme lidi, aby zasílali fotografie těch, které upekli. Přišly jich desítky, nejen z Česka, ale i Evropy či Nového Zélandu. Štrúdly podpořily také zdravotníky v nemocnici, protože pandemická situace na Náchodsku nebyla vůbec příznivá. Narychlo jsme se domluvili s náchodskou nemocnicí a k sobotní kávě jsme díky místním nadšencům, kteří napekli 65 štrúdlů, mohli všem zdravotníkům předat zákusek. Ráda bych poděkovala nejen jim, ale také všem, kteří se do pečení zapojili. Jsem nadšená z energie, která vznikla během akce Pečeme pro jabloň a pro zdravotníky. To pro mě je to největší vítězství,“ komentuje Miroslava Soldánová z MAS Stolové hory, která strom do soutěže přihlásila.