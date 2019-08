Jana Nesvadbová, Novinky

Manželé Janet a John, oba ve věku 69 let, se o svou zahradu starají už od roku 1984. Svému koníčku podřizují prakticky všechno. Svým způsobem to už ani jinak nejde.

Navzdory podnebnému pásu, ve kterém Velká Británie leží, se totiž rozhodli svou zahradu proměnit v kousek ráje na zemi s rostlinami z tropů i subtropů. A to už vyžaduje nějakou péči.

Část zahrady, jež je na místě bývalého povrchového dolu, je zařízena v japonském stylu, nechybí zde proto jezírko s kapry koi, přes které se klene charakteristicky vypouklý dřevěný můstek.

Zajímavostí jsou ovšem hlavně rostliny, jichž je na zahradě možné spatřit stovky a stovky. Mnohé pocházejí i z tak exotických míst, jakými jsou například Tasmánie nebo Jižní Korea.

Kromě koi jezírka je na pozemku také potůček i další malé tůňky. Na střeše domu je pak zimní zahrada.

Britský pár investoval do své zahrady v přepočtu přes milion korun.

FOTO: Caters News, AP

Na mnoha místech pak návštěvník narazí na nejrůznější dekorace, často kamenné, které pocházejí stejně jako rostliny ze vzdálených koutů světa, například ze Zimbabwe.

Paní Janet se v rozhovoru s redaktory agentury AP mj. svěřila: „Zahrada je prodloužením našeho domova. Zimní zahradu máme přímo u ložnice. Venku na zahradě pak trávíme veškerý volný čas.”

„Všechno to začalo ve Španělsku, kde jsme měli víkendový dům společně s naším synem. Nesmírně se mi líbily pelargonie, které se tam pnuly po spirálovitém schodišti. Pak jsme to tam ale prodali, a od té doby už 30 let jezdíme na Barbados. Chceme si vždycky přivézt kousek z našich cest s sebou domů,” vzpomíná paní Janet.

Morganovi ovšem na své zahradě nejenom pracují, ale dokážou si jí i náležitě užívat. Takřka každý večer vaří venku, a její příjemné prostředí, jako by tak trochu i určovalo charakter pokrmů, které si manželé připravují. Tu do jídla přidají rumovou omáčku z Karibiku, jindy se vaří španělská paella.

Zahrada manželů Morganových zůstávala dlouho jen jejich tajemstvím, od roku 2013 se ale rozhodli přidat se k hnutí majitelů zahrad, kteří každoročně v jeden den v roce otevřou svá zelená království veřejnosti a vybrané vstupné věnují pak společně na charitu. Manželé dosud vybrali v přepočtu více než 1 400 000 korun.

Paní Janet říká: „Lidé se vždycky ptají, jak jsme zvládli svou zahradu tak ukrýt. Pokaždé jsou celí pryč, když k nám přijdou domů a spatří naši zahradu, která je schovaná za domem. Je to náš malý kousek ráje.”

Paní Morganová miluje barevné a krásné alstromérie i japonské javory, jež v průběhu roku neustále mění svou barvu. Jako každý, kdo se o něco stará, by ale jen obtížně vybírala jedinou rostlinu, kterou by mohla s čistým svědomím označit za svou nejoblíbenější ze všech.

„Nádherné květy má například Hedychium elipticum a obecně celá má sbírka zázvorníkovitých je úžasná,” říká.