Jana Nesvadbová, Novinky

Zahrada naší čtenářky obklopuje její rodinný dům. Má výměru 2000 čtverečních metrů, a tak si péče o ni žádá nemálo času každý den. S prací jí proto pomáhá manžel a rodina.

„Na zahradě jsme skoro stále, abychom to udrželi všechno, jak to má být, bez plevele, ostříhané,” napsala nám paní Ingeborg a pokračuje: „Zahradu jsme začali vytvářet před 20 roky a v současnosti na ní máme odhadem stovku stromů a keřů. Kolem padesáti jsme jich ale museli vykácet. Přestože řádně zaléváme, dokonce i přes zimu, když je sucho, hodně jich uschlo. Je to asi vlivem změn počasí,” zamýšlí se.

Majitelka má ve své zahradě spoustu zajímavých stromů a keřů.

Mezi jinými rostlinami se na zahradě návštěvník setká například s araukárií (strom nalevo od sochy volavky) a sekvojí (vysoký jehličnan vzadu).

Právě kvůli dlouhotrvajícím suchům museli nakonec zasypat také veliký rybník, který měli na pozemku a na kterém jezdívali na lodičce.

Rybník měl plochu 400 m², vlastní přítok a odtok napojený na potok za plotem. Nyní už je ovšem minulostí. Jeho místo zabírá trávník a další stromy a keře.

Zahradu zdobí velký počet sošek.

„Stromy jsem si od malého výpěstku tvarovala sama. Dále máme například araukárii nebo téměř desetimetrovou sekvoji. Ty rostliny jsme ponechali růst přirozeně, protože ty se netvarují,” napsala nám čtenářka.

Majitelé byli kvůli suchu nuceni se vzdát spousty stromů a keřů. Části kmenů některých si tak alespoň ponechali na památku a vytvořili z nich solitéry, třeba i dozdobené květinami.

Araukárie

Vzhledově neobyčejný strom araukárie (neboli také blahočet) roste na zahradě naší čtenářky již 14 let. O tom, že prakticky každý zahradník na své zahrádce postupuje stylem pokusu a omylu, svědčí i zkušenost paní Ingeborg.

Jejich araukárie má totiž opravdu nezvyklý vzhled, který je ovšem dán i jistou nehodou, k níž došlo před několika roky. Když byl stromek ještě mladý, balili jej na zimu, aby neumrzl. Jeden rok jej ale zabalili příliš brzy, strom se zapařil a zplesnivěl. Nyní se ale už začíná zase dostávat do formy.

Na zahradě býval i rybník. Nakonec jej majitelé museli zasypat.

Tvarování stromků se majitelé věnují už dvacet let.