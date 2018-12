Uhádněte, jak se jmenují rostliny nejen ve vaší zahradě

Sedm rostlin o sobě prozradí, co mají rády, čím si zasluhují naši pozornost, i to, co je na nich nejzajímavější. Vylíčí svůj zevnějšek, abyste si udělali představu o tom, jak vypadají. Na jejich jména ale musíte přijít sami. Podaří se vám uhádnout všechna správně?