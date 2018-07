Jana Nesvadbová, Novinky

„Máme tu na budově Brooklyn Navy Yard k dispozici 15 000 stop čtverečních (cca 1400 m² - pozn. red.) střechy. Máme tu 42 na zakázku vyrobených truhlíků. Do každého z nich se vejdou čtyři stromky vinné révy. Takže tu na tomto minivinohradu máme dohromady 168 stromků,” řekl redaktorům agentury Reuters Devin Shomaker.

Střecha na čtyřpodlažní budově v samém srdci New Yorku je podle 34letého podnikatele přímo ideální k provozování vinohradu. Je to nejteplejší takto využívané místo v celém státě New York.

„Díky tomu jsme schopni nechat dozrávat tyto červené odrůdy do vyššího stupně než kterýkoli jiný vinohrad v našem státě,” pokračoval Shomaker s vysvětlením, že jeho hrozny mají pak díky tomu vyšší obsah cukru a díky vyšší teplotě také hrozny rychleji rostou.

Na první sud vína si ovšem mladý muž bude muset ještě počkat. Dříve než v příštím roce jej totiž neuvidí. Jeho podnik zatím tedy nabízí vína z hroznů pocházejících z jiných částí státu New York, anebo jiných značek.

Shomaker očekává, že z hroznů vypěstovaných na střeše získá dohromady okolo 300 lahví. Každou z nich plánuje prodat po 1000 dolarech, tedy zhruba za 22 000 korun. „Exkluzivita si takovou cenu žádá,” poznamenává k tomu.

Vinohrad nazvaný Rooftop reds (Červené ze střechy) je otevřen veřejnosti. Lidé si sem mohou přijít odpočinout, poležet v hamakách, udělat si piknik u stolečků nebo se jen zabořit do křesílek a obdivovat nádherný výhled na mrakodrap Empire State Building. U toho si pak mohou vychutnávat vzorky vín z oblasti Finger Lake, kde Devin vystudoval vinařskou školu.

Vinařství kromě toho pořádá i týdenní akce v podobě promítání pod širým nebem, anebo kurzů jógy. Asi málokoho překvapí Devinovo ujištění, že tyto akce jsou pravidelně vyprodané.

„Zkusili jsme tady z toho udělat takovou oázu ve městě. Dvorek, který Newyorčané nemají. Anebo prostě místo k odpočinku, které se bude snažit odstraňovat nálepku snobismu, který vinařský průmysl má,” říká Shomaker.