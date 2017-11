Manželé žijí v Londýně, ale často jsou hosty na Moravě. Dříve jezdili hlavně za Petřinými rodiči do Hranic, pak jedenáct let také do vlastní chaty. Kvůli problémům s vodou se rozhodli chatu prodat a najít jinou nemovitost nebo pozemek, na kterém by si postavili dům podle svých představ.

Chalupa po mlynářích

„Po dvou letech hledání jsme našli chalupu našich snů. Měla jsem ji vyhlédnutou už z dřívějška. Procházky nás často zavedly do vesnice, na jejímž konci stálo nízké stavení. Nakukovali jsme přes plot a já si neodpustila říct: Kdybych měla mít někdy chalupu, tak tuhle!,“ svěřuje se nám Petra při vysvětlování, jak objevili tohle místo. A nad fotografiemi nás chalupáři seznamují s historií domu. Ten pochází asi z roku 1846 a patřil k vedle stojícímu dřevěnému větrnému mlýnu. Po něm dnes zůstaly na zahradě jen zbytky základů a kamenné mlecí kolo.

Bez rekonstrukce to nešlo

„Předchozí majitel vlastnil dům od roku 1974. Upravil ho pro víkendové bydlení s citem a řadu původních věcí zachoval. Interiér byl sice tmavý, ale dovedli jsme si živě představit, co by se z této nemovitosti dalo udělat,“ ukazuje rukou kolem sebe právem hrdá hostitelka. „Zkusili jsme v chalupě bydlet rok – a pak jsme přesně věděli, co je třeba opravit a co chceme změnit. Plyn i veřejný vodovod tu byly, ale etážové topení moc nehřálo a betonová podlaha s linem studila, opadávala omítka, byly potřeba nové základy a drenáž kolem domu a ukázala se řada dalších nedostatků,“ vypočítává Petra a Jeff přisvědčuje. Protože jednotlivé fáze oprav na sebe navazovaly, rozhodli se zrekonstruo vat celou chalupu najednou.

Brankou vedle domu se vyjde směrem do polí.

FOTO: Vladimír Hájek

Po startu a ekologicky

Chalupa je postavena z vepřovic, bývalá stáj z kamene a stodola ze dřeva, a majitelé chtěli použít stejné materiály i při rekonstrukci. Jejich přáním také bylo docílit zdravého klimatu ve stavení. „Koupili jsme si proto všechnu literaturu o hliněných, kamenných a slaměných stavbách a nastudovali si jejich výhody a nevýhody,“ vzpomíná Jeff.

Rekonstrukce začala v květnu 2015 a v listopadu byla hotová. „Největším úkolem bylo najít dobré řemeslníky, ale to se nám naštěstí podařilo,“ říká chalupářka. Na celkovou rekonstrukci a hliněné omítky si vybrali specializovanou firmu Hliněné stavby. Další firmy a řemeslníci se postarali o instalatérské, plynařské, topenářské a elektrikářské práce. Bylo třeba vykopat nové základy, instalovat odvětrávací systém Iglú pod podlahu, položit podlahové topení a cihelnou dlažbu. Etážové topení vyžadovalo výkonnější kotel a majitelé se rozhodli pro litinové radiátory, které mají dlouhou životnost.

„Se dřevem si výborně rozuměl tesař pan Horák,“ vzpomíná Petra. „Obložil celé podkroví a nově opláštil stodolu. Použil při tom všechny staré panty a hřebíčky, aby docílil původního vzhledu. Udělal nový plot, a dokonce vyřezal i velkou šišku do zahrady, jaká se nám líbila v jedné zahradě v Londýně.“

Mlynář by se divil

Při rekonstrukci se částečně změnila dispozice přízemí. Přes verandu vstupujeme do chodby. Vpravo vedou dveře do dvou menších místností s trámovými stropy, z jejichž oken ve štítové zdi se otvírá výhled do polí. Je trochu hádankou, čemu prostory původně sloužily. Možná byla tato část domu přistavena až později? Tipujeme, že za mlynářů tu mohla být ložnice či sklad obilí a mouky. Později byly podle pamětníků obě proměněny na chlívky pro prasátka. Předchozí chalupář tu měl ložnice a Petra s manželem si je vybrali pro ložnici a prostornou koupelnu.

Malá místnost vedle asi bývala komorou, pak tu našla místo koupelna, dnešním majitelům slouží jako technická místnost. Vlevo se z chodby vchází do světnice. Petra s Jeffem zrušili dveře, obnovili zazděný oblouk nad nimi a ponechali průchod volný. Hlavní změnou ve světnici je ale její zvětšení o prostor, který se nacházel za ní. Původně to byl chlév nebo stáj pro koně. Dřívější majitel ho změnil na garáž a dílnu, do které se šlo vraty ze zahrady nebo dveřmi ze světnice.

„Zeď mezi světnicí a dílnou jsme zbourali, oba prostory propojili a vznikla tak opravdu velká místnost. Místo vrat jsme dali vsadit dvoukřídlé prosklené dveře. Tmavá světnice tím získala spoustu světla. Za hezkého počasí v létě můžeme odtud vycházet rovnou na zahradu,“ pochvalují si majitelé. Místo změnilo i schodiště do podkroví. „Museli jsme jej dát na druhou stranu světnice, abychom získali v podkroví otevřený prostor a také kvůli kachlovým kamnům, která jsme nechali postavit. Schodiště vyrobila firma Inteko z Hranic,“ říká Petra.

Na dlážděné terase je místo pro zahradní stůl s vesele barevnými křesílky.

FOTO: Vladimír Hájek

Kamna – srdce domu

Kachlová kamna ve světnici si navrhla a nakreslila Petra sama, postavil je kamnář Jakubka z Teplic nad Bečvou. „Chtěla jsem zelená kamna s okrasnými kachli s dekorem šneků, kteří usměrňují energii,“ ukazuje Petra. Kamna mají plotnu i troubu a vytápí se s nimi přízemí. Ze dvou stran k nim přiléhá vyzděná lavice. „Na té se dají hezky nahřívat záda, to jsem byla zvyklá od babičky,“ usmívá se chalupářka.

Přibylo bydlení pod střechou

„Opravy jsme začínali střechou, kterou teď nad celým objektem pokrývá dřevěný šindel. Vypadá fantasticky a pan Odehnal dokázal vytvořením mírné vlny spojit střechu chalupy a stodoly. Z vnitřní strany podkroví nad chalupou je tepelně-akustická lněná izolace Naturizol, která je odolná vůči plísním, škůdcům, ohni a je zdravotně nezávadná,“ říká hostitelka a vede nás po novém dřevěném schodišti do podkroví.

Tady měl předchozí majitel dvě letní ložnice. Dnes je tu jeden velký světlý prostor s dubovou podlahou a obklady ze smrkového dřeva, jimž bílá olejová barva OSMO dává příjemný světlejší nádech. Vestavěná koupelna a zeď s průhledem částečně oddělují odpočinkový prostor u schodiště od pohodlné ložnice na druhém konci podkroví. Nízko posazená střešní okna Roto umožňují z pohovky výhled do zahrady, na louky za ní i na radíkovské golfové hřiště v dálce. „To máme místo televize,“ směje se Petra. Další zajímavý pohled se naskýtá přes prosklený otvor do přiléhající stodoly.

Světlé barvy vedou

Pomocí převládajících neutrálních světlých barev na podlahách, stěnách, stropu, na nábytku a textiliích získaly interiéry chalupy na vzdušnosti. A také díky tomu, že místnosti nejsou přeplněny nábytkem ani dekoracemi. „Tady nad kuchyňskou linku ještě pověsím obrázky, představuji si akvarely tulipánů,“ upřesňuje naše hostitelka. Pohodlné čalouněné pohovky a křesla si chalupáři přivezli z Anglie, komody, skříně, příborník a židle pořídili na Aukru. Jídelní stůl jim vyrobil pan truhlář Derych a kuchyňskou linku nechali zhotovit na zakázku u firmy Balnabed, zvolili na ně dubový masiv. „V Antik-Galerii Taranis v Rožnově pod Radhoštěm jsme nakoupili staré selské židle, vědra a další předměty s duchem dávných časů,“ doplňuje Petra. Další výrobky a doplňky mají z Tradičních chalup.

„Doplňky používáme jen střízlivě, Jeff má rád spíše minimalismus. Ale potrpíme si na dobré osvětlení. Stínidla závěsných lamp do kuchyně a do podkroví z anglického kostního porcelánu, který dobře propouští světlo, nám vyrobila výtvarnice Ulrika Jarl,“ ukazuje na štíhlé lampy Petra. „Do většiny místností jsme nainstalovali stmívače, pomocí nich se dá vytvářet světelná nálada.“

Také v přízemní koupelně v anglickém stylu, s litinovou vanou na nožičkách a umyvadlem na porcelánových nohách značky Heritage Bathrooms, převládá bílá barva. V omítce jsou přimíchány květy levandule, při zvýšené vlhkosti se uvolňuje jejich jemná vůně do ovzduší.

Při rekonstrukci dostala chalupa nový hliněný kabát a stodola dřevěné opláštění, šindel spojil obě střechy a nové prosklené dveře a střešní okna interiér krásně prosvětlily. Před vstupním průčelím je dominantním prvkem rozlehlá nízká skalka.

FOTO: Vladimír Hájek

Zahrada a sad

Když manželé chalupu koupili, na zahradě bylo pár stromů, malý bazén a zahradní chata. O dnešní podobu zahrady se zasloužily především Petra a její maminka. Zadní zahrada je ovocným sadem, na přední, před vstupním průčelím domu, se žije. Terasa a chodníčky jsou vydlážděny venkovní mrazuvzdornou cihelnou dlažbou z Cihelny Polom. Většinu zahrady pokrývá trávník, jeho zelený koberec narušuje jen skalka před verandou a květinový záhon u plotu, který v podobě slzy vybíhá do zahrady. Na skalce našel místo i mlecí kámen ze mlýna. Túje a borovička tu už rostly, ostatní květiny, skalničky a nízké jehličnany vysadili rodiče s Petrou a Jeffem společně.

„Ještě máme v plánu obložit zahradní chatku u plotu a vybudovat v ní kuchyňku, u kamenné zídky by měla vyrůst pergola. A až vyčistíme stodolu, získala bych prostor, kde bych mohla pracovat s keramikou,“ plánuje chalupářka. A loučí se s námi slovy: „Rekonstrukce byla náročná na čas, bez podpory mých rodičů, ředitele Ruperta Burgesse z firmy, kde pracuji, a bez dobrých firem bychom nedosáhli takového výsledku. Ale zachránili jsme kousek historie a získali nádherné a zdravé bydlení.“

