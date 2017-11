Dopřejte si dokonalé uvolnění svalového i psychického napětí. Pravidelný pobyt v infrasauně navíc detoxikuje organismus, rovnoměrně rozptyluje kožní tuk, mírní bolesti pohybového ústrojí, posiluje funkci kardiovaskulárního systému, zpevňuje a zkvalitňuje pokožku. V podzimních a zimních měsících ale oceníme především pozitivní vliv na celkovou imunitu organismu.

Nejmodernější materiály a technologie infrasaun umožňují jejich snadnou a rychlou instalaci v jakémkoliv temperovaném interiéru od rodinného domu, přes chalupu až po panelový byt. Ve stěnách (u některých modelů i v podlaze) zabudovaná keramická, karbonová nebo světelná topidla produkují infračervené záření, které prohřívá tělo až do hloubky 4 cm teplotami dosahujícími 60 °C. K provozu všech funkcí infrasauny postačí jediná elektrická zásuvka a za každý saunovací cyklus pak zaplatíte méně než 5 Kč.

FOTO: Mountfield

Několik desítek minut si můžete v kabině vlastní infrasauny užívat nerušenou relaxaci o samotě, u těch větších i s rodinou nebo přáteli. A nejen to! Atmosféru doladíte u vybraných modelů vhodně zvoleným tónem osvětlení nebo oblíbenou hudbou ze zabudovaného mp3/rádio přehrávače. Díky ionizátoru budete během procedury dýchat v kabině téměř horský vzduch, který může ještě příjemně provonět některý z esenciálních olejů. Užívání speciální wellness kosmetiky pak doporučujeme pro zvýšení pozitivních účinků saunování na pokožku.

Infrasauny využívají jako doplněk náročného tréninkového plánu také špičkoví sportovci. O své zkušenosti se s námi podělila například úspěšná česká atletka a běžkyně na lyžích Eva Vrabcová Nývltová, která před několika dny doběhla do cíle uznávaného NYC Marathonu na 7. místě:

FOTO: Eva Vrabcová

„Teplo miluji. Dojížděla jsem za ním do veřejného wellness centra, jako to dělá asi většina lidí. To mi ale zabíralo čas. Navíc vracet se rozehřátá domů, a riskovat tak nachlazení, to není zrovna příjemné, nejen před závody. A co si budeme povídat, pohodlí domova a pocit čistoty také ocením. Pořídila jsem si tedy vlastní infrasaunu. Ta se stala oblíbenou součástí mého tréninkového harmonogramu. Připraví mé tělo na výkony, po nich ho božsky uvolní. Je to taková každodenní odměna. Užívám si ji večer. V teplotě 60 °C relaxuji obvykle 45 minut. Zavřu za sebou dveře sauny a přepínám na relax. Někdy pobyt v sauně trávím také s kamarádkou, jindy jen s knížku a třeba esenciální vůní.“