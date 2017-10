Topte jedině dobře proschlým dřevem, to má daleko vyšší výhřevnost. Také méně kouří, takže tolik neušpiní sklo na dvířkách. Nejlépe, ale také nejrychleji hoří bříza a smrk, které jsou vhodné na podpal. Nejvyšší výhřevnost má tvrdé dřevo dubové nebo bukové, jež vydrží hořet krásně dlouho. A nejkrásněji voní dřevo z ovocných stromů.

Jak přikládat, aby to nekouřilo? Před přiložením uzavřete všechny přívody vzduchu do kamen. Dvířka otvírejte pomalu. Jak už bylo zmíněno, přikládejte pouze vyschlé dřevo (nejlépe když ho necháte někde v kůlně vyschnout alespoň dva roky). A dávejte ho až na žhavé uhlíky, nikoliv do otevřeného ohně.