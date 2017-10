Přitom se i při dalším zpracování dřeva, konkrétně jeho štípání, dá ušetřit čas, námaha a v neposlední řadě i peníze. Investicí do hydraulické štípačky dřeva.

Poslední srovnávací testy štípaček potvrdily, že pracují až pětkrát rychleji než klasická sekera. Během 15 minut s nimi lze zpracovat až 15 metrových klád. To znamená, že v průběhu jediného odpoledne budete se štípačkou schopni zpracovat takové množství dřeva, které domácnosti se standardní spotřebou vydrží na celou topnou sezónu.

Horizontální nebo vertikální?

Na trhu existují dva typy hydraulických štípaček: horizontální a vertikální. Když si dřevem jen příležitostně přitápíte, bohatě vám stačí horizontální štípačky se štípacím tlakem kolem 4 či 5 tun.

Většinou do nich lze vložit kulatinu do průměru 25 centimetrů a délky kolem půl metru. Pro komfortnější práci je k horizontálním štípačkám možno dokoupit si stojan. Nestojí moc peněz a rozhodně si díky němu práci usnadníte. Velkou devizou těchto štípaček je nízká hmotnost, praktická kolečka zaručí bezproblémovou manipulaci i snadné skladování.

FOTO: Mountfield

Šestitunka zvládne velké věci

Když chcete zpracovat větší množství palivového dřeva bez námahy, zvolte štípačku vertikální. Disponují polohovacím pracovním stolem pro štípání polen různé délky a mají obouruční bezpečnostní úchop. K nejpopulárnějším strojům pro běžné domácí užívání patří štípačka s šestitunovým tlakem. Zastane velké množství práce, protože si poradí s poleny dlouhými až 104 cm o průměru až 30 cm. Díky polohovatelnému pracovnímu stolu na ní ale můžete štípat třeba i jen 30 cm dlouhé špalky.

FOTO: Archiv

Vertikální štípačky jsou všeobecně daleko těžší než horizontální (přes 100 kg), ale je to dáno tím, že jde o opravdu mohutné stroje celokovové konstrukce se silnějšími motory, které jsou nesmírně stabilní a díky kolečkům se dají snadno přemístit. Materiál, z něhož je štípačka vyrobena, je hodně důležitý. Rozhodně to při výběru stroje nepodceňujte. Pro bezproblémových chod a dlouhou životnost je celokovová konstrukce nutností.

Jak hluboko musíte sáhnout při koupi štípačky do kapsy? Dobré vertikální štípačky se dají pořídit i do 10 tisíc korun, ty nejsilnější stroje na trhu vyjdou třeba i na desetinásobek. To už jsou však štípačky, které mají štípací tlak třeba i 25 tun, někdy i spalovací motory a jsou vhodné pro firmy na zpracování dřeva.

FOTO: Archiv

Pro běžné uživatele bohatě postačí modely se štípacím tlakem 6–10 tun. Spolehlivou horizontální štípačku, které jsou levnější, můžete mít už za cenu od 5 000 korun výš.

Investice do štípačky dřeva se vám poměrně rychle vrátí. Hlavně vám ušetří spoustu času a dřiny. A kdybyste přesto váhali, zda se vám vyplatí, můžete si ji koupit napůl třeba se sousedem. Radost bude dvojnásobná, náklady poloviční.