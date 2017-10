Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Autorem článku je společnost Mountfield.

A protože to asi nikdo neudělá, nezbývá než abyste se na úklid zahrady vrhli sami. Jak si ho co nejvíc usnadnit? Které stroje usnadní práci při podzimním úklidu zahrady? A jakým způsobem lze zbytky po údržbě zahrady dál využít? Na tyto otázky odpoví Pavel Staník, produktový manažer společnosti Mountfield.

Šikovné stroje pracují za vás – a ještě ušetříte

Při zpracování pořezaných větví se uplatní hlavně drtiče a štěpkovače. Jde o stroje, které si snadno poradí s kůrou, větvemi keřů a stromů i dalším zahradním odpadem. Spadané listí pak uklidíte zahradním vysavačem/fukarem. A všechny zpracované zbytky ze zahrady dál využijete: na podpal v krbových kamnech, na mulč nebo do kompostu.

Drtiče a štěpkovače ve vašich službách

Díky drtičům a štěpkovačům proměníte zahradní odpad na základ pro kompost, výborný mulčovací materiál nebo topivo do kamen. Nejenže vyčistíte zahradu od větví z prořezu, navíc ušetříte: například cena mulče se v hobby marketech pohybuje kolem 100 Kč za 50 l.

Jak se vlastně liší drtiče od štěpkovačů? Na první pohled je od sebe téměř nerozeznáte. Oba stroje vypadají podobně a dokážou zpracovat větve o průměru až 4,5 cm. Rozdílný je vnitřek. Drtiče zpracovávají větve pomocí soustavy rotujících nožů. Ozubené kolo větve automaticky vtahuje dovnitř, postupně ukrajuje a drtí. Štěpkovače pracují na podobném principu, ale uvnitř mají odolnou ocelovou frézku, která větve zpracuje na 2–3 cm velké kousky dřeva, tzv. štěpky.

Štěpkovače rozřežou větve na trochu větší kousky, s nimiž můžete zatopit v krbových kamnech.

Drť i štěpky jsou ideálním materiálem do kompostu. Obojí také můžete použít jako mulčovací materiál, a pokud necháte štěpky důkladně proschnout, bude z nich kvalitní ekologické palivo na roztopení kamen, jež získáte úplně zdarma.

Jak si vybrat kvalitní drtič nebo štěpkovač? „Při koupi strojem pořádně zatřeste, abyste zjistili, zda má dobrou stabilitu. Jinak by se při práci kýval. Podavač by měl umožňovat snadné a bezpečné vkládaní větví. Samozřejmostí by měl být průhledný plastový box s bezpečnostní pojistkou. Pokud koš není nasazen, přístroj se nezapne. A při výpadku proudu se naopak automaticky vypne. Menší modely mohou místo boxu disponovat praktickým připínacím vakem na drcený materiál. A hodí se i velká kola, díky kterým stroj snadno přesunete po zahradě,“ radí Pavel Staník.

Drtiče rozsekají větve na malé kousky, které můžete použít jako kompostovací nebo mulčovaní materiál.

Kam s drtí? Do kompostéru!

Drť už máme. Jak se s ní správně plní kompostér? Do kompostéru patří jednak pevný a suchý „hnědý“ odpad (drť, štěpky, drobné větvičky, kůra, nepotištěný papír) a jednak měkký a vlhký „zelený“ odpad (posekaná tráva, plevel, drny, listí, zbytky ovoce a zeleniny).

„Hnědá“ a „zelená“ vrstva by se měly střídat a můžete je proložit i starým pečivem, kávovou sedlinou, použitými pytlíky od čaje, skořápkami vajec či ořechů. Čím pestřejší složení, tím lepší výsledná kvalita humusu.

Stabilní kompostér ve tvaru jehlanu pojme až 720 l biomasy. Je opatřen víkem s panty pro otevírání jednou rukou a otočným ventilem pro regulaci prostupu vzduchu.

Samotný kompostér by měl být vyroben z kvalitního vysokohustotního polyetylenu, který je chemicky odolný, netoxický, recyklovatelný a nepropouští pachy. Tento materiál se v létě nekroutí a v zimě nepraská a zvládne rozmezí teplot od - 80 až po 110 °C. Kvůli působení vzduchu jsou u kompostéru důležité ventilační otvory na všech stranách a horní odklápěcí víko pro doplňování odpadu. To může mít i otočný ventil, jímž se dá regulovat přívod vzduchu, a tím i rychlost rozkladu. Praktická boční dvířka umožňují snadné odebírání hotového humusu. Volné dno zajišťuje nejen styk s půdou, ale i možnost přístupu užitečných mikroorganismů, červů a žížal.

Co nepoberou hrábě

„Na drobné zbytky, které nepoberou hrábě, potom máme zahradní vysavače a fukary v jednom. Tvoří je dvoukomorová trubice, jejíž horní část slouží k nasávání a díky podtlaku hromadí lehký, suchý odpad v připojeném vaku. Spodní část pak vypouští vzduch ven jako fukar. Stačí změna polohy klapky, a zpětným chodem můžete rozfoukat listí nebo čerstvě napadaný prašan, případně profouknout okapy,“ dodává Pavel Staník.

Zahradní vysavače/fukary mohou být benzinové a elektrické. Zajímavou možností jsou pak tiché, ekologické a úsporné akumulátorové fukary. Vyžadují minimální údržbu a pohybovat se s nimi můžete bez omezení šňůrou do zásuvky.

Elektrický zahradní vysavač listí se s nepořádkem vyrovná velmi snadno, a co nevysaje to odfoukne.

