Možná tuhle nenáročnou trvalku z čeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae), které latinsky říkáme Veronica, znáte jako léčivku, možná jste se s ní potkali na břehu potoka nebo ji obdivovali v zámeckých či skalkových zahradách – to podle toho, na jaký druh rozrazilu jste narazili.

Luxusnější než peršan. Veronica saturejoides je chloubou každého skalničkáře. Kvete od dubna do května.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Pokud zahradu osázíte několika z nich, můžete se těšit z krásy jejich květů od května do září.

Krásný po všech stránkách



Půvab rozrazilů ocení majitelé zahrad ze všech koutů naší země, ať už se jim u domu prostírá zahrada s nostalgickými rabátky, moderními trávami, nebo třeba lesním paloukem. Své přednosti dokážou vyzdvihnout i v područí královny květin růže, to nezvládne jen tak ledajaká trvalka.

Rozrazil klasnatý (V. spicata). Vytváří nápadné bordury. Stejně jako r. dlouholistý se objevuje také pod latinským názvem Pseudolysimachion.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Co je na rozrazilu nejpřitažlivější? Květenství, štíhlé jako ukazováček vztyčený ke slunci. Ne vždycky objímají drobné květy lodyhu v těsném semknutí. Některé hrozny či klasy připomínají spíš pilu s vylámanými zuby. O to větší radost přinášejí svojí nefalšovanou modrou barvou.

Ačkoli modrá hraje prim, jsou k mání také ve fialové, sladce růžové a čistě bílé. Mezi jinak zeleně olistěnými rostlinami překvapí druhy s listy s vínovým přelivem či stříbřitě šedé s chlupatým kožíškem.

Nebe na zemi. Odrůda Knallblau kvete na slunci ve štěrkovém záhonu jako o závod několik týdnů. Nesmí však trpět suchem!

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Zkuste rozrazily zkombinovat s denivkami, půdopokryvnými růžemi, liliemi, divokou mrkví nebo třeba s pelyňkem, měsíčkem lékařským a kontryhelem a uvidíte, jak vás to k záhonům potáhne častěji než obvykle.

Čerpací stanice pro opylovače



Pro blízce příbuzného hledíku, náprstníku či prustky obecné (Hippuris vulgaris), která se nad vodní hladinou tváří jako nějaká pravěká přeslička, je často typický světlejší květní střed a také žilkování směřující do nitra květu. Mysleli jste, že slouží jenom na parádu? Kdepak, ve skutečnosti jde o důmyslný navigační systém pro opylovače, kteří tak při návštěvě květu dobře vědí, kudy vede cesta k zásobám pylu a nektaru.

Rozrazil ožankový (V. teucrium). Na denním světle je nebesky modrý, večerní slunce ho barví lehce do fialova. Roste i v naší přírodě.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Kolik druhů, tolik způsobů využití

Už ve středověku se těšil oblibě rozrazil lékařský (Veronica officinalis) a bylinkáři z něj dodnes připravují tonizující čaj k podpoře zažívání a správné funkce jater a ledvin.

„Netrhej ho! Přiženeš bouřku!“ Možná ani vás neminula podobná výstraha, když jste se v dětství skláněli k nevysokým trsíkům vytrvalého rozrazilu rezekvítku (V. chamaedrys), jehož lidový název zní bouřka či bouřenka. Kvete od dubna do června a stejně jako rozrazil perský (V. persica), který ovšem nežije déle než rok a nakvétá podle počasí od března až do listopadu, občas zavítá do zahrady bez pozvání, to se pak s nimi nezaslouženě zachází jako s plevelem.

Rozrazil dlouholistý (V. longifolia). Mnohonásobná květenství předvádí celé léto. Senzačně vypadá s trávami a růžemi.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Jinak je to např. s rozrazilem arménským (V. armena) s nezvykle jehličkovitými lístky, tureckým (V. liwanensis), který se skvěle hodí i do spár v dlažbě, či vzácně vídaným druhem Veronica saturejoides. Leckterý skalničkář si je hýčká a mezi kameny jim dává svobodu rozrůstat se do přepychových koberečků.

Rozrazil rozekvítek (V. chamaedrys). Už jste někdy viděli hezčí plevel? Nebojte se ho, má mírnou povahu a zahradu vám nezaneřádí.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

V popředí okrasných záhonů a rovněž v lučním porostu se uplatní porůznu zbarvené kultivary rozrazilu klasnatého (V. spicata). Jeho 30 cm vysoký poddruh (subsp. incana) s borůvkově modrými květy a listy pokrytými stříbřitým chmýřím vyniká nejlépe přímo v obrubách, ale i v korytech.

Subtilněji působí v červnu a červenci kvetoucí rozrazil ožankový (V. teucrium), vysoký až 80 cm. Z něj vzešel populární, o půl metru nižší kultivar Knallblau, v jehož džínově modrých květech snadno utopíte oči. Koncem jara je nespustíte ani z mělce miskovitých, obvykle bleďounce modrých, velkých květů rozrazilu hořcovitého (V. gentianoides), který by neměl chybět v zahradách s romantickými motivy.

Mezi statnějšími sousedy, dál od záhonových okrajů, nezanikne rozrazil dlouholistý (V. longifolia) s lodyhou až metr dlouhou, rozvětvenou do hustých květenství.

Trpaslík do skalky. Kdo by chtěl sádrového, když může mít tohohle kvetoucího? Rozrazil turecký (V. liwanensis) snese i občasné sešlápnutí.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Energie ze slunce



Skalkové druhy dobře snášejí sucho a dlouhý pobyt ve sluneční lázni většinou vítají. Záhonovým trvalkám dělá slunce dobře jakbysmet, ale půdu upřednostňují mírně vlhkou. Musí však být volně propustná.

Po odkvětu, nejpozději koncem zimy, je sestřihněte k zemi. Pokud poleví v kvetení nebo se příliš rozrostou, vyzvedněte trsy na jaře či na podzim z půdy a opatrně je rýčem nebo prsty rozdělte. Rostliny získají mladistvou sílu do života a vy nový materiál k výsadbě, již dobře navyklý na prostředí vaší zahrady.

K rozrazilu hořcovitému (V. gentianoides) vysázejte cibule okrasného česneku. Příští jaro vás oslní tahle nádhera.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo