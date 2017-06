Zahradní traktory jsou silné stroje s výkonem motoru i přes 13 kW a záběrem sekačky až 122 cm. Mohou mít sběrný koš o objemu až 360 l, což je jen tak pro zajímavost hodnota, která odpovídá průměrnému objemu zavazadlového prostoru moderních vozů nižší střední třídy.

Při výběru traktoru si musíte odpovědět na několik otázek: jak velkou plochu budete obhospodařovat, jakou další činnost chcete s traktorem provozovat, jaké máte nároky na stroj, a v neposlední řadě i to, jaké jsou vaše finanční možnosti.

Když chcete stroj využívat jen na sekání a na pozemku máte řadu překážek, například v podobě keřů, stromů a záhonků, měli byste pošilhávat po rideru. Jde o stroje, které mají motor pod sedadlem, takže obsluha má skvělý výhled na sečenou plochu. Rider je neskutečně obratný, ovládá se pomocí manuální nebo hydrostatické převodovky, která je vhodná do složitějšího terénu s množstvím překážek.

Moderní rider upoutá elegantním designem a práci s ním bez problémů zvládnou i ženy.

FOTO: Castelgarden

Co navíc nabízí traktor? Ve srovnání s ridery mají výkonnější motory, větší záběr i objemnější sběrný koš. Sekačka je osazena dvěma noži, které zaručí perfektní kvalitu sečení. Výhodou traktoru je plovoucí sekačka s antiskalpovacími kolečky, která kopíruje povrch terénu a nesdírá trávník.

Při výběru konkrétního stroje dbejte na správný tvar a šířku odhozového tunelu. Měl by být co nejširší, nízko uložený a přímý. V opačném případě by totiž sběr nemohl probíhat dobře a tunel by se často ucpával.

U moderních traktorů se v poslední době klade kromě funkčnosti velký důraz na komfort obsluhy. Tomu odpovídá řada vychytávek: například zapnutí sekačky tlačítkem, zvuková signalizace při naplnění koše, nastavitelné sedadlo, tempomat, automatická hydrostatická převodovka, palubní počítač s multifunkčním LCD displejem, světlomety, držák na nápoje a další vymoženosti.

Velkou devízou je univerzalita traktorů, které díky nejrůznější škále příslušenství můžete využívat po celý rok. Za tažné zařízení můžete připojit například: vozík, rozmetadlo, shrabovač trávy, travní válec nebo postřikovač. S traktorem se prostě neztratíte a brzy se stane miláčkem vaší domácnosti.

Zahradní traktor s hydrostatickou-automatickou převodovkou a vynikajícím poloměrem otáčení.

FOTO: Archiv