Hned na začátku si ujasníme, zda chceme sekačkou i mulčovat. S touto funkcí je navíc vybavena i speciálním mulčovacím nožem, který rozmělňuje trávu. Ta padá jako přírodní hnojivo zpět do travního drnu a my ji nemusíme likvidovat. Šetří nám to čas, do trávníku se vracejí vlhkost a odebrané živiny.

Elektrickou, nebo benzínovou?

Elektrická a akumulátorová sekačka je vhodná k sekání menších (s výměrou do asi 600 m2) a méně členitých pozemků. Elektrické stroje jsou nenáročné na údržbu, dobře ovladatelné, s nízkou hmotností. Jejich provoz je poměrně tichý a ekologický.

Akumulátorové modely sečou bez kabelu, tedy s úplnou volností pohybu. Oba typy mnohé osloví nižšími pořizovacími náklady v porovnání s většinou benzínových modelů.

Benzínová sekačka s pojezdem Patriot LM 40 PSP se hodí do menších zahrad, má centrální nastavení sečení, záběr 41 cm. Cena 4990 Kč.

FOTO: Mountfield (2x)

Benzínové stroje jsou určené k sekání větších ploch. Ty se silnými motory bez problémů zvládnou práci v členitém terénu a poradí si s vyšší a hustší trávou. Jejich moderní čtyřtaktní motory se vyznačují dlouhou životností a snadnou obslužností.

Vyšší komfort sekání ještě zvyšuje pojezd, díky němuž je práce snadná. Samozřejmě lze volit i varianty bez pojezdu.

Elektrická sekačka Levita LM 32 K má složitelná madla, nabízí možnost nastavení výšky sečení, nízká hmotnost 9,8 kg. Cena 1490 Kč.

Na sekání špatně přístupných míst jsou vhodné i tzv. vyžínače. „Pro jejich výběr platí podobná pravidla jako pro sekačky. Benzínové jsou výkonnější, a tedy určeny na větší plochy, elektrické na menší. Uplatní se k dočišťování míst, kam se sekačka nedostane. Mají také výrazně nižší hlučnost,“ vysvětluje Pavel Haluza z firmy Stihl.

Robotická pracuje za nás

Lze u ní nastavit, v jakých časech bude sekat. Sama si také vyhodnocuje aktuální situaci: stav baterie nebo změnu počasí, dobití ve stanici.

Přeruší-li se sečení kvůli dešti, rozhodne, kdy ztracený čas dožene.

Benzínová sekačka s pohonem Vario operativně přizpůsobí rychlost sekání našim potřebám. Spolehlivě zvládne velkou travnatou plochu. Cena 23 390 Kč.

FOTO: Stihl (3x)

Když je v dobíjecí stanici, a přitom má před sebou ještě velkou plochu, dokáže urychlit své nabíjení. Pokud v noci nepracuje, nabíjí se pomaleji, úsporněji, což prodlužuje životnost akumulátoru.

Robotická sekačka MI 422 je určena na menší travnaté plochy do 500 m2, šetří náš čas a je stoprocentně spolehlivá. Cena 35 290 Kč.

Při sečení nerovného terénu či v místech hustšího porostu sekačka automaticky přizpůsobuje svoji rychlost tak, aby došlo k rovnoměrnému zkracování trávníku.

Robotické sekačky nejezdí po stejných drahách, ale pracují v režimu náhodné navigace. Mají mulčovací nůž, který rozmělňuje posečenou trávu na nepatrné částice. Ty na trávníku zůstávají jako hodnotné hnojivo.

Sekačka Stay Sharp Max kombinuje patentovanou technologii s perfektní ergonomií. Je snadné ji tlačit, má vysoký žací výkon, ostré nože a velký rozsah nastavení výšky trávníku. Cena 7690 Kč.

FOTO: Fiskars

Sekačka je vybavena různými senzory: jakmile se ji někdo pokusí zvednout, zastaví se. Ovládá se pouze po zadání kódu PIN, čímž je zajištěna i účinná ochrana proti krádeži.

Pozor na chyby



Když sekačka dobře slouží, jsme spokojeni. Proto si před nákupem promyslíme, co od ní vlastně čekáme.

Při čištění sekačku naklopíme a vyčistíme od zbytků trávy. Natočíme ji svíčkou vzhůru, nikdy ne na boky! Pravidelně kontrolujeme hladinu oleje.

FOTO: Briggs & Stratton

Odpovíme si na otázky: jak často a jak velkou plochu budeme sekat, zda je praktičtější model elektrický či benzínový.

Akumulátorová sekačka Viking MA 339 nás zbaví starostí s doléváním benzínu, hlukem nebo kabelem na zahradě. Výkonný lithitum-iontový akumulátor dodává energii až na 270 m2 sečené plochy. Cena setu s akumulátorem a nabíječkou je 17590 Kč.

„Určitě je lepší zajít do specializované prodejny, sdělit své představy a finanční možnosti prodejnímu technikovi a s jeho pomocí vybrat nejvhodnější stroj,“ vysvětluje Jan Melena, produktový manažer firmy Mountfield.