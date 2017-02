Kamélie (Camellia) patří do rodu s více jak 250 druhy stálezelených keřů či menších stromů s výškou od 1 do 20 m, z nichž většina pochází z Číny.

Přirozeně se vyskytují ještě např. v Japonsku či Koreji. O tom, že si je oblíbili zahradníci po celém světě, svědčí přes 40 000 registrovaných odrůd.

Rozmanité květy. Mohou být jednoduché, poloplné, plné, ale i sasankovité, pivoňkovité a růžovité. Vyrůstají jednotlivě či v trsech.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

A jak tyto vznešené krásky ke jménu přišly? Pojmenoval je švédský botanik Carl Linné po svém kolegovi a misionáři Jiřím Josefu Kamelovi, brněnském rodákovi, který jako první prozkoumal a popsal flóru Filipín.

Zjevení v lese



Představte si, že se procházíte lesem, tichým a ovoněným jehličím borovic, najednou se před vámi v zeleném šeru rozsvítí stovky růžových květů druhu Camellia saluenensis. Co je pro nás lákavým snem, to je v Číně skutečností.

Co květ, to originál. Atraktivní žíhané odrůdy vzbuzují dojem, jako by je šlechtitelé ručně malovali.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Na ostrově Oshima, asi 100 km od Tokia, dokonce můžete trávit čas v lese z divoce rostoucích kamélií japonských (C. japonica), což je mimochodem zahradnicky nejrozšířenější druh. Jeho křížením vzniklo mnoho krásných hybridů C. x williamsii. Dalšími ze známějších a ke křížení vhodných jsou C. reticulata či C. sasanqua.

Půvabné a rozmanité



Bohatě kvetoucí kamélie bývají v nejlepším od února do března, proto se jim říká zimní růže. S královnou květin mají díky téměř zběsilému šlechtění společnou velkou rozmanitost tvarů, velikostí a barev květů.

Na hladině. Ušlechtilá krása květů dokáže zaujmout i v misce s vodou.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Některé připomínají pomuchlané květy růže šípkové, jiné vypadají jako z vosku a další krášlí tolik zkadeřených okvětních lístků, že přes ně nejsou vidět nitky s prašníky. Veliké jsou zpravidla asi jako dětská dlaň, ovšem existují hybridy s květy širšími 20 cm!

Čistota a lesk. Bělostné květní plátky září na pozadí lesklých listů, které u kamélií zůstávají celoročně zelené.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Škála barev zahrnuje všechny možné odstíny růžové, červenou, krémovou i čistě bílou, téměř umělecky působí žíhané variety a výjimkou nejsou ani žlutokvěté. Některé druhy dokonce voní.

Nakvetlé větvičky vybízejí k tvorbě květinových aranží, tradičních i ve stylu ikebana. K radosti však úplně stačí, když pár květů pluje v misce s vodou.

Krásné, ale citlivé



Zatímco v Anglii, Holandsku a mírnějších oblastech Francie a Německa rostou kamélie v zahradách pod širým nebem, u nás by umrzly. Do vyhřátého obýváku také nepatří, protože jim neprospívá suchý vzduch. Pokud jim můžete nabídnout místo v chladnější zimní zahradě nebo skleníku, kde se teplota pohybuje od 5 do 15 °C, nestojí vám při jejich pěstování nic v cestě.

Kamélie jsou kyselomilné a netolerují vápník ani ve vodě, ani v hnojivech! Dobře se hodí hnojivo pro rododendrony. Rády se letní venku, nikoli však na úpalu, raději v mírném stínu na chráněném místě.

Kytice jako šperk. Komu není líto odstřihnout pár větviček, ten může kamélie uplatnit v květinových aranžích, nezvykle třeba se šáchorem.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Substrát udržujte vlhký. Zejména v létě, kdy se tvoří poupata, by neměl nikdy zcela vyschnout. Přebytečnou vodu z misek vylévejte, aby nezahnívaly kořeny.

Rostliny chraňte proti mšicím a puklicím, protože medovice z nich podporuje rozvoj černé plísně. Z listů ji setřete vlhkou houbičkou.

Kamélie v čajové zahradě



Tak zněl název loňské výstavy kamélií konané ve sklenících Květné zahrady v Kroměříži, jejíž součástí byl i čajový obřad. Kamélie sice řadíme do čeledi čajovníkovité (Theaceae), co ale mají společného s čajem? Z poupat a listů jednoho druhu se čaj vyrábí! Říkáme mu čajovník čínský (Camellia sinensis).

Pýcha zimní zahrady. Za laskavou péči se noblesní dřeviny odměňují stovkami pestrých květů v období, které je na barvy nejchudší.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

V našich klimatických podmínkách ho na plantážích nejspíš nikdy nespatříme, mrzne zde a chybějí tu i monzunové deště, které keřům zajišťují potřebnou vlhkost.