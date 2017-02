Krásnou zahradu dělají i docela laciné a na první dojem úplně obyčejné věci. Nejlépe takové, které si vyrobíte sami z přírodních materiálů, jako jsou dřevo či sláma.

Anebo můžete vyzkoušet tzv. upcyklaci a k tvorbě působivých zahradních prvků využít třeba staré nářadí, které by jinak skončilo na skládce. I tady platí, že fantazie nezná mezí!

Vrátka z rýčů a motyček

Zrezivělý rýč, zlomené hrábě nebo třeba tupou pilku s trochou zručnosti proměníte v neotřelou a velmi důležitou součást venkovské zahrádky. Stačí je skrze dřevěné rukojeti nebo kovové čepele přišroubovat k jednoduchému dřevěnému rámu stlučenému z latí tak, aby uprostřed vznikla šesticípá hvězda, a na světě jsou vtipná a originální vrátka!

Stejně můžete uplatnit vysloužilou motyčku, lopatku nebo srp. Hlavně nakonec všechno několikrát důkladně přetřete univerzální venkovní barvou. Ta materiál dokonale sjednotí a ochrání před nepřízní počasí.

Umění v květníku

Máte každý rok při osazování květináčů pocit, že těm plastovým chybí sympatický rustikální charakter, který by zahradu oživil lépe a přirozeněji? Vyměňte je za dřevěná vědra, kádě a soudky! Jsou velmi dekorativní a současně šetrné k rostlinám, protože dobře odvádějí vodu a nepřehřívají se.

Když ne u babičky na půdě, tak na internetu nebo v bazarech najdete krásné původní kousky, které dřív na statcích a u chalup zastávaly ryze praktické funkce.

Kdo by řekl, že se z obyčejného sudu může stát neobyčejné zázemí pro zahradní umění?

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Mohutný břichatý sud opásaný železnými obručemi vyniká sám o sobě. Ale teprve až ho natřete jasnou, veselou barvou a vložíte do něho spolu s kvítky poutavou figurální plastiku, stane se z něj magnet pro oči!

Dřevo pro krásu i užitek

K nejkrásnějším zahradním prvkům patří pergoly, loubí a zástěny, které na pozemku vytvářejí soukromé zelené ostrůvky klidu a bezpečí. Pokud to styl vaší zahrady dovolí, použijte k jejich stavbě dřevo. Je cenově dostupné a snadno se s ním manipuluje. Oporu ke šplhu zde získávají dlouhé výhony plaménků, révy či růží. Jakmile zahradní konstrukci prorostou, najdou v ní ochranu hnízdící ptáci.

Stačí stlouct pár hrubě opracovaných kmínků a pergola, která dokonale souzní s přírodou, je na světě.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Chcete-li do zahrady přilákat užitečnou hmyzí drobotinu, vyskládejte část pergoly či protivhledové clony z nařezaných kmenů a několik jich navrtejte. Brzy se v nich ubytují včely samotářky, z jejichž mírumilovné povahy nemusíte mít vůbec strach.

Rustikální zástěna střežící soukromí odpočívadla slouží zároveň jako obydlí pro hmyz a obojživelníky.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Efektní zápichy

Jejich dekorační vlastnosti se v zahradní tvorbě podceňují. Tak schválně, jak na vás působí záhon vyplněný jen zelenými trávami? Nejspíš trochu mdle. Co kdybyste ho v pravidelných odstupech opatřili zápichy z dlouhých, rovných větví vyvedených do zářivě oranžového odstínu? Není to veselejší?

Barevné zápichy přinášejí osvěžení do příliš jednotvárných, unavených či nově osázených záhonů.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Stejně tak dobře si barevné zápichy, jejichž výroba vám nezabere víc jak půl hodiny, poradí se záhony, na kterých ještě ani nevykvetly první cibuloviny. Svázané do trojnožek hravě nahradí tradiční obelisky pro okrasné popínavky a výtečně poslouží i jako opora pro hrách a fazole.

Strašák (nejen) do zelí

V obchodě ho neseženete, osvědčeného hlídače úrody si prostě musíte vyrobit vlastníma rukama. A to je jedině dobře, protože si u toho užijete spoustu legrace. Seno a sláma navíc tak krásně voní! Přizvěte si k práci malé pomocníky, dětská fantazie dá strašákovi ten správný šmrnc a vtip.

Vítací strašák? Proč ne! Na poli by ho bylo přece jen trochu škoda.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Strašáka postavte do záhonu hned, jakmile začnete do změklé hlíny vkládat první semínka zeleniny. V sadu zase spolehlivě ohlídá třešně proti špačkům, zvlášť když bude povlávat ve větru nad stromovou korunou. Toho nejpovedenějšího klidně umístěte k vrátkům, kde se radostně přivítá s každým, kdo projde kolem.