Dílna je pro kutily skoro posvátné místo. Skoro každý si ji postupně zvelebuje a dovybavuje, aby byl schopen vytvářet všechno, co zrovna chce nebo potřebuje a nemusel si chodit půjčovat nářadí k sousedovi.

Zrekapitulujme si, co by ve správné dílně nemělo chybět. Když pomineme základní věci, jako dostatečný prostor, světlo nebo elektřina, nezbytnou součástí je pracovní stůl neboli ponk s odkládacími místy a zásuvkami pro uložení malého ručního nářadí, nástrojů a dalších drobných pomůcek.

Ideální možností je postavit si kompletní sestavu. To znamená k ponku dokoupit závěsné skříně, pojízdný kabinet, panely pro přehledné uspořádání nářadí, poličky, organizéry a všechny potřebné držáky i háčky. Většinu věcí tak máte na očích a nemusíte nic zdlouhavě hledat. V dílně by rozhodně neměl chybět svěrák. Záleží na každém, jaké má nároky, ale na běžné práce většinou stačí klasický stolní svěrák.

Sada by neměla chybět v dílně žádného kutila.

FOTO: Archiv

A teď k nářadí. Ideální je kombinace ručního a elektronářadí. Z ručního nářadí se správná dílna neobejde bez základních věcí, jakými jsou např. kladivo, různé kleště, sady šroubováků (křížové i ploché), klíčů včetně imbusů, proto přijde vhod i celá sada nářadí. Výběr je rozmanitý a nakupovat můžete i kousek po kousku, takže se dá vybavení dílny neustále rozšiřovat.

Řada ručního nářadí se může skladovat v praktickém kufříku (boxu), který se dá bez problémů vzít třeba i na chalupu nebo do bytu. Pro kutilské a hobby potřeby postačí menší stroje a ruční nářadí s nižšími požadavky na přesnost, které lze doplnit nejrůznějším příslušenstvím.

AKU vrtačka s Li-ion baterií s nadstandardní kapacitou 1,5 Ah.

FOTO: Patriot

Nejrozšířenější je nářadí elektrické, stále oblíbenější jsou i produkty AKU. Jejich výhodou je mobilita a nezávislost na přívodu elektřiny, ale po určité době práce musíte počítat s dobíjením. Než jdete do specializovaného obchodu s nářadím, měli byste mít jasno, co od výrobku očekáváte, jak často s ním budete pracovat a kolik peněz do něj chcete investovat. Ceny ručního nářadí začínají už na desítkách korun, za výrobky renomovaných značek si připlatíte více.

Kotoučová pila s kotoučem o průměru 185 mm.

FOTO: Archiv

Z elektro či AKU nářadí jsou nejrozšířenějšími produkty vrtačky, šroubováky, ve správné dílně by neměla chybět ani stolní bruska nebo kotoučová pila. Tyto produkty se dají pořídit od tisícovky výš, pro hobby použití bezpečně stačí AKU vrtačka do 1500 korun. Výběr nářadí ani dílenského nábytku by nikdo neměl podceňovat. Vždyť každý správný kutil se chce ve své dílně cítit jako v bavlnce, protože je to pro něj i místo dokonalého relaxu.