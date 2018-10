Adéla Taitlová, Právo

Tyhle křehce vypadající květinky sehrávají v zahradní tvorbě důležitou úlohu. Umějí se totiž mezi ostatní rostliny nenápadně vmísit, aniž by je překrývaly. Skoro to vypadá, jako by se vznášely.

Díky tomu záhon nepůsobí těžkopádně, což se často stává např. u výsadeb zaměřených na rostliny s okrasnými listy. Teď už jejich tajemství znáte, tak toho využijte v praxi!

Fenykl obecný (Foeniculum vulgare)

Šarmantní příbuzný mrkve dotváří náladu především venkovských záhonů, kde se jako doprovodná rostlina zvlášť dobře uplatňuje s diviznami či topolovkami, jimž zdatně konkuruje výškou, která může dosáhnout až 2 m.

Žluté okolíky a niťovité listy dělají dojem i v užitkové zahradě mezi bylinkami a zeleninou.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Dopřejte mu dostatek slunce a kyprou, bohatě vyhnojenou, vlhkou půdu. Koření hluboko, proto mu v pokročilém věku nesvědčí přesazování.

Chrpa modrá (Centaurea cyanus)

Vzpřímenou jednoletku nebo krátkověkou trvalku všichni důvěrně znají z obilných polí a luk. Kromě jednoduchých existují i šlechtěné plnokvěté variety rozmanitých odstínů.

Až 80 cm vysoké lodyhy nesou od června do srpna modré střapaté květy, které se dobře kombinují s lučními květinami, jako jsou máky, kopretiny či řebříčky.

Miluje sluníčko, dobře snáší občasné sucho. Vysejete-li semínka do záhonu už na podzim, rozkvete o pár týdnů dřív.

Kuklík (Geum) Mrs. J. Bradshaw

S kuklíky a jejich zdobnými kultivary se nyní v zahradnictví setkáte častěji než kdykoli předtím. Jedním z nejkrásnějších kříženců je Mrs. J. Bradshaw nesoucí poloplné, šarlatově červené květy široké bezmála 5 cm, které se v květnu a červnu pohupují nad přízemními, lehce chlupatými listy ve výšce asi 60 cm. Po zpětném seříznutí kvetení jedenkrát zopakuje.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Trvalka vyžaduje živnou, spíš vlhčí, drenážovanou půdu na slunci. Překrásně vypadá s kontryhelem.

Sporýš argentinský (Verbena bonariensis)

Až dvoumetrových slunomilných sporýšů z Jižní Ameriky si každý hned všimne, i kdyby jich měla být jen hrstka. Jeho šeříkově fialová květenství jsou učiněnou vábničkou včel a motýlů.

Hodí se k pastelově i sytě vybarveným rostlinám kvetoucím od poloviny léta do zámrazu.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Sporýš je k mrazu choulostivý, proto se u nás pěstuje jako letnička. Ochotně však semení, čímž vám ušetří peníze i práci v dalším roce.

Krásenka (Cosmos)

Za málo peněz spousta muziky – tohle rčení platí o líbezných krásenkách dvojnásob, protože z jediného sáčku asi za 30 Kč vyroste dost rostlin pro osázení několika záhonů.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Krásenka zpeřená (C. bipinnatus) s koprovitými listy oslovuje romantické duše růžovou nebo bílou barvou jazykovitých květů, zatímco krásenka sírožlutá (C. sulphureus) s listy připomínajícími kapradí září nejčastěji oranžově. Obě kvetou neúnavně, dokud je nespálí mráz.

Pcháč potoční (Cirsium rivulare) Atropurpureum

Byla by velká škoda zaškatulkovat tohoto pcháče mezi plevel. Není to žádný obyčejný bodlák, ale krásně přirozená, skromná trvalka, jejíž purpurově červené úbory zkrášlí každou zahrádku, ať už před starým plaňkovým plotem, nebo nad krátce střiženým trávníkem u novostavby.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Kvete v červnu, a když stonky s uvadlými úbory budete pravidelně seřezávat, nepřestane s tím až do podzimu. Na vlhkém úrodném místě doroste do výšky 120 cm.

Chrastavec makedonský (Knautia macedonica)

Sympatická trvalka vytváří trsy drátovitě větvených, okolo metru dlouhých stonků zakončených nachovými ježatými strbouly. Kvete dlouho, už od června, kdy ji s oblibou vyhledávají včely, pestřenky a motýli.

Zrající semena zase přijdou k chuti barevným stehlíkům nebo zahrádkářům, kteří z nich rádi množí.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Chrastavec se bezvadně doplňuje se šalvějemi, zvonky a jemňounkými trávami. Ke spokojenému životu potřebuje vlahou, ale dobře propustnou půdu a sluníčko.